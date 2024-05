À son aise en survêtement depuis ses débuts à l’OL, Pierre Sage avait vu Nicolas Puydebois souhaiter le voir en costume pour rentrer complètement dans ce rôle d’entraîneur. Relancé sur la question après la victoire à Lille, le coach a maintenu sa position.

Rien ne semble pouvoir lui arriver depuis maintenant quatre mois. Même quand on pense que son équipe va couler, Pierre Sage trouve le moyen d’ajuster sa tactique et de trouver les mots justes mentalement pour inverser la tendance. Lundi soir, à Lille, l’OL a une nouvelle fois été renversant (3-4) et peut toujours croire à un futur européen. Il reste encore deux matchs et un sans-faute aiderait grandement à réaliser cet objectif, encore impensable après 19 journées. Il faut avant tout finir le travail sur le terrain, mais les chantiers réalisés par Sage sont colossaux et lui donnent une certaine crédibilité pour poursuivre l’aventure. Toutefois, il a avoué lundi que "rien n’a encore été décidé" mais a répété "le souhait de continuer".

"J'espère que ça ne remettre pas en cause le choix de la direction"

Les signaux envoyés depuis six mois sont forcément positifs pour Pierre Sage, mais cette fin de saison va valider définitivement cette collaboration ou non. Quoi qu’il en soit, s’il est de retour sur le banc la saison prochaine, l’ancien directeur de l’OL Académie ne devrait pas être un homme nouveau. Interrogé sur Prime Video par Adil Rami sur le port du costume, Sage a confirmé qu’il est "fort possible que je ne porte pas de costume si je continue. J’espère que ça ne remettra pas en cause la position de la direction (sourires)."

Cette réponse sous forme de boutade sert aussi de réponse à la volonté affichée de Nicolas Puydebois de voir l’entraîneur lyonnais délaisser son survêtement pour un costume. Mi-février, dans "Tant qu’il y aura des Gones", notre consultant souhaitait que le natif de Lons-le-Saunier prenne plus une posture d’entraîneur que d’éducateur et donc porter un costume. Peine perdue. Qui sait, peut-être que la venue du coach de l’OL dans TKYDG lundi prochain relancera la question…