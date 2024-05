OL Académie : Molebé sélectionné pour l’Euro U17 avec la France

Absent pendant plus de six mois, Enzo Molebé est de retour à l’OL depuis mi-février. Avec deux buts et trois passes en six matchs, l’attaquant a convaincu le staff français de le retenir pour l’Euro U17 durant l’été.

Un dernier match pour faire en sorte que la saison se prolonge encore de quelques semaines. Dimanche, les U19 de l’OL se déplacent à Metz et se doivent de gagner pour être certains de participer aux play-offs du championnat national. Comme face à Strasbourg (0-0) il y a deux semaines, Amaury Barlet devrait pouvoir compter sur quelques renforts du groupe de National 3 comme Romain Perret ou Erawan Garnier. Cela permettra de renforcer un peu plus un secteur offensif qui compte déjà Bryan Meyo ou encore Enzo Molebé. Les deux attaquants ont loupé une grande partie de la saison en raison de blessures et pourtant l’OL est toujours dans les clous pour atteindre son objectif. Revenu mi-février, Molebé aura certainement à cœur de se mettre en évidence après avoir loupé toute la première partie de saison pour sa première année en U19.

Dans les pas de Sarr et Kumbedi ?

Décrit comme un vrai talent offensif, le jeune joueur de la génération 2007 l’a prouvé sur le petit échantillon depuis son retour. Avec deux buts et trois passes en six matchs, Molebé a vite retrouvé ses sensations. Cela a certainement conforté José Alcocer de faire de nouveau appel au Lyonnais pour le prochain rassemblement de l’équipe de France U17. Ce ne sera pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de la liste des Tricolores retenus pour l’Euro de la catégorie. La France est championne d’Europe en titre après son sacre en 2022 avec notamment Mamadou Sarr et Saël Kumbedi dans le groupe France.