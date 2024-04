OL Académie : accrochés par Strasbourg, les U19 devront patienter

Ayant la possibilité de valider leur qualification en play-offs contre Strasbourg, les U19 de l’OL ont été tenus en échec (0-0). Ils devront gagner à Metz dans deux semaines lors de la dernière journée.

En faisant redescendre Romain Perret et Erawan Garnier, le message était clair dans les rangs des U19 de l’OL. Face à son concurrent direct pour les play-offs, qu’était Strasbourg, la qualification était recherchée afin de mettre un terme au suspense. Il faudra pourtant patienter encore deux semaines pour les joueurs d’Amaury Barlet. Malgré les renforts venus de la réserve, les Lyonnais n’ont pas réussi à trouver la faille face à Strasbourg (0-0) dimanche après-midi. Sous la pluie infernale qui a touché l’agglomération lyonnaise, les coéquipiers de Lilian Coponat conservent malgré tout leurs deux points d’avance au classement avec cette deuxième place qualificative pour les play-offs. Il faudra finir le travail le 12 mai à Metz lors de la dernière journée.

Une barre à la dernière seconde

Pour cela, il faudra faire preuve d’un peu plus d’efficacité. Après une première mi-temps durant laquelle les deux formations se sont observées sans de grosses occasions, l’OL a voulu passer la vitesse supérieure durant le deuxième acte. Malheureusement, malgré de nombreux centres et situations devant le but strasbourgeois, les U19 n’ont jamais trouvé la faille. Et sur une dernière action, la tribune du centre de formation a bien cru hurler de joie. Mais la tête lyonnaise est venue mourir sur la barre et c’est sur un score de parité que l’OL et Strasbourg se sont quittés.