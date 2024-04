Après OL - Monaco (3-2), deux jours de repos pour les Lyonnais

Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Alexandre Lacazette avant OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Vainqueur (3-2) de Monaco dimanche, l’OL ne rejouera pas avant lundi prochain contre Lille. Pierre Sage a donc choisi d’accorder deux jours de repos à ses joueurs.

Le résultat n’aurait pas influencé le choix de Pierre Sage, mais la victoire de l'OL contre Monaco dimanche soir donne un peu "plus de valeur à la performance" des coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Vainqueurs de l’ASM (3-2), les Lyonnais ont "bien mérité" un peu de repos selon leur entraîneur et ne seront pas de retour à Décines avant mercredi. Deux jours en famille qui viennent récompenser le travail fourni dimanche et donc une récompense, mais aussi un choix stratégique dans la préparation pour Pierre Sage.

"Ne pas casser le rythme de préparation"

Avec les nombreux bouleversements de calendrier, l’OL ne rejoue pas avant lundi 6 mai avec le déplacement à Lille (21h). Cela laisse du temps pour préparer ce rendez-vous, mais Pierre Sage "ne veut pas casser (son) cycle." Depuis sa prise de fonction, l’entraîneur lyonnais a pour habitude d’effectuer cinq séances hebdomadaires quand le calendrier le lui permet. Avec un match exceptionnellement programmé un lundi soir, Sage ne souhaite donc pas casser cette dynamique de travail et a donc donné une fois de plus deux jours de repos à ses ouailles.