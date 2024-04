Mené au score après 30 secondes de jeu, l’OL a encore une fois inversé la tendance face à Monaco. La victoire (3-2) vient récompenser une prestation aboutie pour Pierre Sage.

Après le PSG, l’OL a encore encaissé un but d’entrée de jeu…

Pierre Sage : Encaisser un but après 20 secondes, on avait essayé de le faire contre Marseille, on n’y était pas arrivés. Monaco marque sur une situation qu’on avait travaillée pourtant en voulant mettre la pression sur l’adversaire. On manque d’agressivité, on est dans l’entre-deux. On savait qu’elle était très à l’aise en attaque rapide et pourtant…

Le 4-1-4-1 de ce dimanche soir a donné satisfaction en première mi-temps. Est-ce une prestation aboutie ?

C’est une bonne satisfaction, car les joueurs ont réussi à bien s’adapter à la formation de Monaco. On avait décidé d’être assez haut, de les forcer à prendre des risques. On a récupéré pas mal de ballons. Ça nous a coûté dans notre deuxième mi-temps parce qu’on avait moins d’énergie. Mais c’est toujours bon signe de sortir des joueurs qui sont fatigués plutôt que contre-performants. Je leur tire mon chapeau parce qu’ils ont tous donné. On a eu un jeu offensif intéressant en première mi-temps avec beaucoup de situations. Il y a eu des beaux buts avec des actions combinées. On a eu des relations à trois offensivement. Ça commence à se stabiliser et si en plus on devient efficace, c’est bon signe.

"Il faut se questionner sur la préparation du match"

L’OL a encore fait preuve de résilience après ce but encaissé. Comment l’expliquer ?

Il n’y a pas de remèdes miracles et peut-être qu’en l’ayant réalisé une fois, on se dit que c’est faisable encore une fois. En prenant le but au bout de 30 secondes de jeu, c’est la première fois qu’on a autant de temps pour se relancer. Ce n’est pas une boutade, c’est un simple fait. L’équipe a été capable d’égaliser, de mener et de se créer des occasions. On a pêché sur le plan athlétique et le fait de mener nous a fait reculer alors que ce n’est pas ce qu’on souhaitait. Mais il y a toujours un effet psychologique. La rentrée des deux ailiers a redonné du peps à l’équipe. On a eu des situations avant notre 3e but. Ça donne une valeur à notre performance parce qu’on a réussi à gagner (3-2) face à une équipe de très grande qualité.

Prendre un nouveau but dans une entame de match ou de mi-temps, est-ce quelque chose qui vous chagrine ?

Ça m’interpelle, mais je ne veux pas placer ça dans leurs têtes, même s’ils vont lire avec cette question. Il y a quelque chose à questionner dans notre manière de préparer le match, dans notre manière de nous échauffer, de rentrer dans ces matchs. Il y a plusieurs paramètres et il sera difficile de pointer du doigt une cause et de la régler de manière définitive, mais il faut qu’on progresse dans ce domaine.