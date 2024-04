Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Une semaine après la défaite au PSG, l’OL a bataillé pour sortir des griffes de Monaco (3-2). Avec cette victoire, les Lyonnais remontent provisoirement à la 7e place.

Décidément, l’OL a pris la fâcheuse habitude d’avoir du retard à l’allumage. Pourtant, après la défaite contre le PSG dimanche dernier, les Lyonnais avaient juré qu’on ne l’y reprendrait plus. Auteurs d’une entame de match catastrophique au Parc des Princes, ils avaient retenu la leçon. En apparence du moins. Une semaine plus tard, les joueurs de Pierre Sage ont encore trouvé le moyen de se tirer une balle dans le pied face à Monaco. Dans une ambiance festive avec des fumigènes qui ont retardé le coup d’envoi, Wissam Ben Yedder est venu poser une climatisation aux plus de 55 000 spectateurs présents à Décines. Après seulement 30 secondes de jeu, les Monégasques menaient déjà 1-0 et on s’est dit que la soirée allait encore être longue pour l’OL. Néanmoins, à la différence du PSG, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas directement plongé pour s'imposer après les 90 minutes (3-2).

Ces Lyonnais sont incorrigibles

Au contraire, ce retard à l’allumage les a réveillés, portés encore par le Parc OL. Les Lyonnais ont pris le contrôle du ballon et du jeu. C’est d’ailleurs sur une action bien amenée par Nemanja Matic que les compteurs ont été remis à zéro par l’inépuisable Alexandre Lacazette. Légèrement énervé pendant les 20 premières minutes, le capitaine a laissé exploser toute sa rage au moment de pousser le ballon dans le but vide sur un centre de Benrahma (1-1, 22e). Comme souvent avec l’OL, cela a correspondu à un gros temps qui a été concrétisé avec le deuxième but lyonnais, signé Benrahma. Sur un centre de Mata, Tolisso a raté sa reprise qui s’est transformée en contrôle pour l’Algérien qui s’est chargé de faire le travail derrière (2-1, 27e). Bien mieux, l’OL a appuyé, mais n’a pas réussi à faire le break avant la pause.

Fofana délivre le Grand Stade

Monaco a effectué quelques ajustements au retour des vestiaires et les débats se sont un peu plus équilibrés. Lacazette a bien vu une tête plongeante passer pas loin du cadre, mais le milieu et la défense lyonnaise ont petit à petit reculé et perdu en intensité. Logiquement, Monaco a profité de ce coup de moins bien pour recoller. À l’heure de jeu, Ben Yedder s’est offert un doublé avant de ne pas passer loin du triplé à la 62e minute. L’orage passé, quand la pluie continuait de s’abattre sur Décines, Pierre Sage a fait des changements qui se sont encore révélés précieux. Rayan Cherki et Malick Fofana ont apporté de la fraîcheur et le jeune Belge a fait chavirer le Parc OL sur un contre express à la 84e minute. Cela ne tient encore que sur un fil, mais l’OL remonte provisoirement à la 7e place.