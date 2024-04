Anthony Lopes obligé de s’incliner devant Ramos lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dimanche soir, l’OL a perdu ses illusions au bout de trois minutes contre le PSG. Comme lors du match aller, les Lyonnais ont encaissé quatre buts en une mi-temps…

Pierre Sage et Maxence Caqueret avaient prévenu que le match de dimanche en championnat n’allait rien à voir avec celui de la finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. Il faut l’espérer, car les supporters lyonnais qui feront le déplacement jusqu’à Lille ne souhaiteront certainement pas voir une telle correction dans un mois. Il y aura forcément un esprit de revanche dans les rangs de l’OL.

Mais à côté de ça, le PSG a évolué sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans cette victoire (4-1) et seront très sûrement titulaires en finale. Alors oui, les deux rencontres seront complètement différentes, c’est un fait. Seulement, il y a quelque chose qui ne change pas dans les confrontations entre l’OL et le PSG cette saison. Une victoire parisienne pour commencer, mais aussi la capacité lyonnaise à se saborder d’entrée de jeu.

Presque un copier-coller entre l'aller et le retour

Au Parc des Princes, Nemanja Matic a marqué contre son camp après seulement trois minutes. Il a malencontreusement mis les siens dans de sales draps. En septembre 2023, Corentin Tolisso avait lui concédé un penalty à la même minute, transformé par Mbappé. Seulement, l’OL a réussi à faire mieux pour le match retour un but du break quasiment dans la foulée (6e). A l'aller, il avait attendu la 20e à Décines pour déjà prendre un retard conséquent.

Avec quatre buts encaissés à l’aller comme au retour lors des 45 premières minutes, la formation rhodanienne a coulé presque toute seule dans cette double confrontation. Elle n’avait d’ailleurs jamais encaissé autant de buts en première mi-temps au 21e siècle. En l’espace de huit mois, elle y est parvenue à deux reprises… À chaque fois contre le PSG.