L'OL coule face au PSG (4-1)

Jake O’Brien (OL) et Kolo Muani (PSG) (Photo by Guillaume BAPTISTE / AFP)

Douché d'entrée par deux buts rapides du PSG, l'OL a concédé sa première défaite depuis début mars (4-1). Le voilà 8e.

Au Parc des Princes, Pierre Sage avait un plan. On l’a compris à ses déclarations en conférence de presse et à son 11 de départ. Contre le PSG, l’OL voulait le ballon et imposer sa force offensive, quitte à prendre des risques. Cela s’est vu, mais pas dans le sens souhaité pour le 8e du championnat.

La tactique lyonnaise a pris du plomb dans l’aile dès les six premières minutes. A peine débuté, la rencontre partait dans la direction idéale pour les Parisiens, avec deux buts, un contre son camp du malheureux Nemanja Matić (1-0, 3e), puis un corner repris à bout portant par Beraldo (2-0, 6e). Forcément, le demi-finaliste de la Ligue des champions a profité de cette avance pour installer de longs temps de possession sur lesquels leur adversaire était impuissant. Mais paradoxalement, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette parvenaient sur certaines séquences à se montrer dangereux.

Nuamah redonne espoir, pour un temps

A l’image d’Ernest Nuamah, qui à 3-0 après une tête de Gonçalo Ramos (32e), redonnait espoir à son équipe d’une frappe au premier poteau (3-1, 37e). Le Ghanéen touchant même le montant dans la foulée (39e). Mais très friable sur la moindre attaque rapide de Paris, lui et ses partenaires cédèrent une quatrième fois avant la pause (Ramos, 4-1, 41e). Il fallait donc changer à la mi-temps.

Aligné en 3-4-3 en seconde période suite à la sortie de Saïd Benrahma pour Clinton Mata, le club rhodanien n’a pas trouvé plus de solutions pour déborder le bloc adverse et revenir à la marque. Au moins a-t-il arrêté l’hémorragie défensivement. Rayan Cherki (55e)et Maxence Caqueret, Mama Baldé (83e)ont bien buté sur Donnarumma (62e), mais le tableau d’affichage n’a pas évolué au cours d’un second acte disputé sur un petit rythme.

L'OL devra se rependre contre Monaco

Faisant même remplacer ses cadres en fin de partie, Pierre Sage a subi, comme ses protégés, la grosse qualité technique des hommes de Luis Enrique, même sans Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. L’OL ne se met pas confiance avant la finale de la Coupe de France (25 mai), mais il a pu observer les erreurs à ne pas commettre contre le PSG. 8e après la 30e journée, l’Olympique lyonnais est à une longueur de Rennes (7e). L’Europe reste atteignable, à condition de se reprendre dimanche prochain face à Monaco dans un nouveau choc crucial (19 heures).