PSG - OL (4-1) : le plan de Pierre Sage n'a pas tenu

La tactique mise en place par Pierre Sage n'a pas résisté au deux buts concédés trop vite contre le PSG (4-1). Découvrez le top et flop d'Olympique-et-Lyonnais.com.

Le top de PSG - OL (4-1) : Nuamah, un but pour l'honneur

On a peiné à trouver un point positif à cette défaite 4 à 1 au Parc des Princes. Si Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Ernest Nuamah n’ont pas démérité, nous retiendrons surtout le but du Ghanéen qui a sauvé l’honneur. Avant tout, il a permis à l’OL de croire à une nouvelle remontée folle à 3 à 0. Mais il n’en fut rien, puisque le PSG a tout simplement été trop fort, trop clinique, bénéficiant des largesses face à lui. Cette belle frappe de l’ailier aurait pu être suivie d’une autre deux minutes plus tard, mais elle a échoué sur le poteau de Donnarumma, mettant fin dans le même temps aux illusions lyonnaises.

Sur le plan du jeu, on pourra souligner que bien qu’étant encore brouillon, Nuamah a posé des soucis à Beraldo dans le couloir droit, parvenant plusieurs fois à l’éliminer et à mettre du danger dans la défense adverse par sa vitesse et ses crochets. Quelques retours défensifs aussi pour aider Ainsley Maitland-Niles face au virevoltant Bradley Barcola.

Le flop : le plan de Sage a tourné court

Venu avec des convictions et un plan bien précis en tête pour gêner les Parisiens, Pierre Sage et son équipe ont vu leurs illusions se briser après seulement six minutes. A 2-0 pour le (probable) futur champion de France, on avait compris que le système concocté par l’entraîneur rhodanien avait pris l’eau. Il y a eu de la volonté, certaines séquences pas inintéressantes, mais face à cet adversaire, c’est insuffisant.

Les hommes Luis Enrique ont appuyé sur deux leviers très simples pour contrecarrer la tactique lyonnaise : soit conserver la balle et faire courir Alexandre Lacazette et leurs coéquipiers, ou, lors des phases de pressing adverses, les aspirer pour mieux contrer ensuite. Trop de failles étaient exploitables, la faible capacité du 11 à récupérer haut le ballon face à une opposition aussi à l’aise techniquement, et les lacunes sur les transitions défensives de l’OL. A un mois de la finale de la Coupe de France, Sage a payé pour voir.