Sevré de ballons pendant plus d’une heure, Alexandre Lacazette n’a pas pesé sur le PSG - OL de dimanche (4-1). Le capitaine lyonnais estime que cette défaite peut être un mal pour un bien.

L’OL avait des ambitions dimanche et Pierre Sage avait choisi de s’offrir une tactique portée vers l’avant. Cela avait beau être le PSG en face, la formation lyonnaise avait pour volonté de se prouver qu’elle pouvait se frotter à ce qui se faisait de mieux en Ligue 1. Seulement, le PSG n’est pas Brest et le miracle une saison auparavant n’a pas eu de nouveau lieu sur la pelouse du Parc des Princes (4-1). Il faut dire que l’OL a cherché à se mettre dans une position inconfortable en encaissant deux buts en l’espace de six minutes dès le coup d’envoi.

Pour tenter de se mettre en confiance, il y avait certainement un meilleur chemin à prendre. "Dès le début du match, on s'est mis dans de mauvaises dispositions. Le premier but encaissé, on doit mieux faire, le deuxième, je suis fautif, donc à partir de là, contre Paris chez eux, c'est compliqué, a avoué Alexandre Lacazette au micro de Prime Video. On a essayé de revenir, il y a eu du mieux dans le jeu, dans les ambitions, moins de peur."

Un retour à la réalité contre Monaco dimanche ?

En ayant encaissé quatre buts sur quatre tentatives parisiennes en première période, l’OL a laissé la porte ouverte à une soirée cauchemardesque. Le changement tactique opéré à la pause avec un passage à cinq défenseurs a permis de stopper l’hémorragie défensive, mais n’a pas suffi à revenir au score. Le club lyonnais repart une nouvelle fois de Paris avec une lourde défaite, mais à une semaine de la réception de Monaco, cela peut être un bon rappel pour les joueurs rhodaniens.

Remontés au classement, il leur faudra garder un curseur d’exigence élevé pour accrocher l’Europe à l’issue de la saison. "Ça va nous servir, déjà pour la semaine prochaine, et ça va nous permettre de redescendre sur terre, parce qu'on était sur un nuage, a poursuivi le capitaine lyonnais. C'est dommage d'avoir donné cette prestation ce (dimanche) soir." Le match bonus passé, l’OL va devoir se retrousser les manches.