L'OL avec quatuor offensif contre le PSG

Les joueurs de l’OL, dont Rayan Cherki, fête un but à Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Choc entre deux formations en forme ce dimanche (21h). Face au PSG, un OL offensif débutera en 4-2-3-1 avec Cherki et Nuamah.

Il veut priver le PSG du ballon et l'obliger à défendre, Pierre Sage semble joindre les actes à la parole, en tout cas sur le papier. Ce dimanche à Paris, c'est un OL très offensif qui défiera le PSG, leader de Ligue 1. Le quatuor devant sera composé de Rayan Cherki, Ernest Nuamah, Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette. Les deux derniers nommés sont bien titulaires après avoir été ménagés cette semaine à l'entraînement.

Le 11 de l'Olympique lyonnais devrait donc s'articuler en 4-2-3-1, avec Cherki et Benrahma interchangeables en numéro 10. Derrière ces quatre joueurs, le duo classique, Nemanja Matić - Maxence Caqueret, qui aura fort à face au milieu parisien. Dans l'arrière-garde, retour de Duje Caleta-Car en défense centrale, avec à ses côtés Jake O'Brien. Logiquement, Henrique comble l'absence de Nicolas Tagliafico, suspendu. A droite, Ainsley Maitland-Niles, plutôt performant dernièrement, a été préféré à Clinton Mata.

Mbappé et Dembélé sur le banc du PSG

Mis sous pression par le succès de Rennes à Nantes (0-3), les coéquipiers d'Anthony Lopes sont désormais 8es. Sachant que l'OM peut aussi doubler les Rhodaniens en cas de succès à Toulouse. Ce sera difficile à obtenir au vu de l'adversaire, mais seule une victoire peut leur permettre de repasser à la 7e place, synonyme de coupe d'Europe.

En face, pas de Kylian Mbappé ou d'Ousmane Dembélé. Luis Enrique a choisi de titulariser en attaque Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Asensio. Pour remplacer Lucas Hernández, suspendu, et Nuno Mendes, laissé au repos, Paris compte sur Danilo et Beraldo.

Le 11 Lyonnais contre Paris : Lopes - Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Henrique - Matić, Caqueret - Nuamah, Cherki, Benrahma - Lacazette

Le 11 du PSG : Donnaruma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo - Vitinha, Zaïre-Emery - Barcola, G. Ramos, Asencio, Kolo Muani