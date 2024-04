Maxence Caqueret, le marathonien de l'OL

De loin élément le plus utilisé de l'effectif de l'OL, Maxence Caqueret est le deuxième joueur de champ de Ligue 1 avec le plus gros temps de jeu.

Dimanche, lors du succès contre Brest (4-3), Maxence Caqueret a vécu sa 43e titularisation consécutive avec l'OL toutes compétitions confondues. Aucun footballeur de l'Olympique lyonnais, même Anthony Lopes, n'a joué autant que le natif de Vénissieux cette saison (3 011 minutes, le gardien est à 2 517), et ce paramètre peut même s'élargir au championnat tout entier.

En effet, en Ligue 1, parmi les joueurs de champ, seul le Brestois Bradley Locko compte plus de minutes que le milieu de terrain lors de l'exercice 2023-2024 (2 601 minutes pour le défenseur contre 2 574). Ayant commencé les 34 rencontres de son équipe entre la compétition domestique et la Coupe de France, l'ancien international Espoirs français en a disputé 30 dans leur intégralité.

Un rôle plus haut sur le terrain

Véritable marathonien, il enchaîne les parties depuis deux ans. En effet, sur les deux dernières saisons, il a commencé une affiche sur le banc seulement à cinq reprises. Ce n'a pas toujours été avec réussite, mais depuis quelques mois, sous l'effet de Pierre Sage et l'arrivée de Nemanja Matić, il a nettement rehaussé ses performances. On notera ainsi que derrière Achraf Hakimi (PSG, 1 032) il est le garçon effectuant le plus de passes dans la moitié de terrain adverse (994), symbole de son rôle plus haut sur la pelouse désormais et d'un esprit plus libéré.

Vendredi, devant la presse, Caqueret a été interrogé sur cette faculté à pouvoir constamment démarrer les matchs. "C'est une fierté de pouvoir enchaîner et de jouer autant. C'est une chance, mais aussi quelque chose que j'ai voulu et que je cherche à conserver toutes les semaines et tous les jours à l'entraînement", a-t-il expliqué.