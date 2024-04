Avec ou sans Matić, la vie n'est pas la même pour l'OL

Déjà indispensable dans le jeu de l'OL, Nemanja Matić compte 80% de victoires avec les Lyonnais en Ligue 1.

C'est un argument souvent employé par certains entraîneurs et observateurs lorsqu'ils tentent d'expliquer le regain de forme de l'OL. Cet hiver, le club rhodanien a recruté sept joueurs, mais tous ne sont pas des titulaires. Parmi les éléments s'étant glissés dans le 11 de Pierre Sage, nous avons bien sûr Nemanja Matić.

Dans l'obligation d'attirer ce numéro 6 qui lui a tant manqué, l'Olympique lyonnais a visiblement trouvé en l'ancien footballeur rennais celui qui lui fallait. Depuis son arrivée, le Serbe a joué 13 rencontres, dont 12 comme titulaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a changé beaucoup de choses dans le jeu du 7e de Ligue 1.

1 seule défaite en 13 matchs

Par sa sérénité, son expérience, sa qualité technique et sa faculté à relancer sous pression, Matić est tout de suite devenu indispensable. Même si certaines séquences, notamment contre Lens (0-3), seule défaite vécue avec l'OL, ses 35 ans se font ressentir, il compense cela par une belle science du placement, tout en parcourant malgré tout sa dizaine de kilomètres par affiche.

Et dans les résultats de son équipe, son apport s'en ressent. Maxence Caqueret est plus libéré, mais globalement, ce sont l'ensemble de ses coéquipiers qui profitent de sa présence. Sur les dix matchs de championnat joués avec l'Olympique lyonnais, l'ex-membre de Manchester United et de Chelsea compte huit victoires, pour un nul et trois revers. 80% de succès avec lui pour les Rhodaniens, contre seulement 21% sans.

2,5 points par rencontre pour l'OL avec Matić

Lors de la première partie de saison, sans Matić donc, les partenaires d'Alexandre Lacazette ont gagné quatre confrontations, mais surtout subi onze défaites et quatre partages des points. Logiquement, l'OL inscrit plus de buts (1,9 par rencontre) et en encaisse moins (1) avec le natif de Vrelo dans ses rangs. Cela se remarque aussi dans le rythme, 2,5 points par sortie, contre 0,8 sans lui. Avec Matić, c'est tout un club qui sourit.