Antony Gautier, directeur de l'arbitrage, est revenu sur la prestation de Mathieu Vernice lors d'OL - Brest dimanche (4-3). Il admet des erreurs de chaque côté.

Voilà qui mettra peut-être un terme aux polémiques. Lundi, un peu moins de 24 heures après le match OL - Brest dirigé par Mathieu Vernice (4-3), Antony Gautier, patron des arbitres français, a accepté de revenir sur la prestation du jeune officiel (30 ans). Cette affiche a suscité de vives réactions, principalement au sujet de l'arbitrage, éclipsant presque la qualité du contenu produit par les deux formations.

Pour France Bleu, le dirigeant a passé en revu toutes les actions sujettes à la controverse. Il a reconnu "quelques décisions inopportunes", et notamment à propos de la main de Jake O'Brien à la 16e minute. "La position technique est claire là-dessus. Vous avez une augmentation artificielle de la surface couverte par le corps du défenseur lyonnais, avec évidemment un joueur qui prend le risque de toucher le ballon avec sa main et d'être sanctionné dans cette situation. Et donc là, la décision attendue était un pénalty et une intervention de l'assistance vidéo si la décision n'était pas prise sur le terrain", a-t-il exposé.

Lacazette hors-jeu, pas de main de Matić

Gautier poursuit sa rétrospective en évoquant l'ouverture du score rhodanienne, précisant que selon ses observations, "Alexandre Lacazette est en position de hors-jeu" préalablement à la faute qui a conduit au but de Corentin Tolisso sur le coup franc. Mais au-delà de ces faits défavorables aux Brestois, les hommes de Pierre Sage aussi ont subi de mauvais coups de sifflet.

A commencer par la première réalisation de Romain Del Castillo sur un coup franc direct. Il n'y avait alors pas main de Nemanja Matić. "Les images parlent d'elles-mêmes puisque vous avez un footballeur lyonnais qui a le bras et le coude collés au corps et qui, avec cette position, voit le ballon heurter le haut de son bras, a repris Gautier. Donc évidemment, il n'y a aucune augmentation artificielle de la surface couverte par le corps. Et donc très clairement, cette main-là n'était pas pénalisable."

Rouge pour Bizot

Enfin, et si cela n'a pas eu de conséquence sur la fin de la rencontre, Marco Bizot aurait dû être exclu suite à sa sortie sur Alexandre Lacazette provoquant le penalty vainqueur dans le temps additionnel. "Les faits sont assez clairs [...] Vous avez le gardien breton qui ne touche pas le ballon et vient impacter directement, notamment avec son genou à hauteur du torse, l'attaquant. Donc la décision attendue sur cette situation, c'est pénalty et carton rouge car il y a clairement une mise en danger de l'intégrité physique", a-t-il résumé. Des explications qui semblent claires, et devraient permettre à chacun de passer à autre chose, même s'il n'est pas certain que les Finistériens se consolent de ces propos.