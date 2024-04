OL : 189 jours sont passés sans un penalty pour l’OL en Ligue 1

Cela faisait 189 jours que les Lyonnais n’avaient pas eu de penalty en Ligue 1. Cette statistique a pris fin lors de la rencontre opposant l’OL à Brest (4-3) dimanche.

Au-delà de la polémique qui a suivi la rencontre entre l'OL et Brest (4-3) sur certaines décisions de l'arbitre Mathieu Vernice, il y a certains points qui restent factuels. Si l'adage "penalty pour Lyon" a souvent été entendu chez les supporters des autres formations de Ligue 1, c'était nettement moins le cas depuis plusieurs mois, tout simplement car l'Olympique lyonnais n'en avait pas obtenu un seul en championnat en 2024.

Entre le but de la victoire d'Ainsley Maitland-Niles dimanche face aux Brestois au bout du temps additionnel, et celui inscrit par Alexandre Lacazette contre Lorient, 189 jours se sont écoulés. Avant l'action kamikaze de Marcot Bizot sur sa sortie les genoux en avant sur le buteur rhodanien, l'OL n'avait eu aucun penalty depuis le 8 octobre 2023.

But le plus tardif pour Maitland-Niles

Il faut néanmoins préciser que quelques jours auparavant, l'Olympique lyonnais avait glané un tir à 11 mètres en Coupe de France, contre Valenciennes, lors de la demi-finale. Lacazette s'était chargé de transformer la sentence, ouvrant ainsi la marque et lançant son équipe vers la finale. Au total, le 7e du championnat a frappé et réussi trois penaltys cette saison en Ligue 1. Ajoutons que la réalisation de Maitland-Niles est la plus tardive jamais inscrite (105 minutes et 17 secondes) dans l'histoire de la compétition depuis qu'Opta analyse les données (2006-2007).