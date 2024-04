Des décisions arbitrales contraires pour Brest mais aussi l'OL

Depuis dimanche soir, Mathieu Vernice fait la Une en raison de ses décisions que Brest estime en sa défaveur. Seulement, tout n’a pas été contre les Brestois et l’OL aurait aussi pu s’estimer lésé dans cette rencontre.

Il est presque plus question de l’arbitrage que de la victoire en elle-même de l’OL depuis 24h. Face à la colère de Brest, la prestation de Mathieu Vernice est forcément passée au crible pour savoir si les Bretons peuvent s’estimer lésés ou s’ils sont tous simplement mauvais perdants. La vérité se situe entre les deux. Car oui le dauphin du PSG a vu l’arbitre central prendre des décisions en sa défaveur, mais d’un autre côté, l’OL aurait aussi pu crier au scandale s’il n’avait pas accroché les trois points en toute fin de match (4-3). Dans un sens comme dans l’autre, l’arbitrage n’a pas été à la hauteur et logiquement, les décisions contraires ont crispé un match qui s’est rapidement tendu.

Un jaune oublié pour Lees-Melou sur Tolisso, la main d'O'Brien...

Il n’a fallu attendre que le quart d’heure de jeu pour voir les Brestois estimer que le choix de Mr Vernice n’était pas le bon. Sur un centre, Steve Mounié a placé un coup de tête que Jake O'Brien a involontairement dévié de la main, alors que le ballon prenait le chemin du cadre. Le Parc OL a retenu son souffle, conscient qu’il y avait peut-être bien un petit quelque chose. Toutefois, le bus de la VAR n’a rien trouvé à redire ni même demandé à l’arbitre central d’aller voir la vidéo. À tort ? À raison ? Des mains sont sifflées pour moins que ça depuis le début de saison…

Accélérons dans le cours de cet OL - Brest pour en arriver à la double exclusion de Nicolas Tagliafico et Pierre Lees-Melou. Le milieu brestois n’a pas forcément réagi à la provocation du Lyonnais et le deuxième jaune a de quoi être sévère. Seulement, quand on rembobine, Lees-Melou s’en était plus que bien sorti de ne pas être averti après s’être essuyé les crampons sur le tibia et la cheville de Corentin Tolisso en première mi-temps (42e). Il n’est jamais question de compensation, mais cet oubli n’est pas à négliger tout comme l’absence de jaune pour Caqueret pour une faute similaire.

Pas de rouge pour Bizot, une main de Matic plus que sévère

Si la faute de Brassier pour empêcher Lacazette de partir au but sur le coup-franc qui amène l’ouverture du score de l’OL n’a pas lieu en position de dernier défenseur et que le jaune est justifié, on est en droit de se demander quelle serait la position ce lundi sur la faute de Bizot avec Anthony Lopes à la place. Le penalty est plus que justifié, mais un simple avertissement pour une sortie à retardement interpelle. La volonté de ne plus avoir de doubles sanctions peut s’entendre, mais dans le cas contraire, pas sûr que le portier lyonnais aurait eu plus de clémence.

Donc de ce côté, même s’il a gagné, le club lyonnais peut clairement mettre en avant cette mauvaise décision, d'autant que Lacazette n'était pas hors-jeu. Tout comme la main sifflée à Nemanja Matic et qui a entraîné le coup-franc du 2-1 pour Brest. Quand O’Brien avait la main bien plus décollée dans la surface en première mi-temps, le Serbe s’est tourné et a moins de se couper le bras déjà collé à son corps, on ne voit pas comment il aurait pu faire autrement. Ca n’a pas empêché Mr Vernice de siffler et Del Castillo de marquer. Un coup-franc qui n’aurait jamais dû voir le jour. Alors, il n’est pas sujet de compter les points mais dans cette rencontre, ce ne fut pas un arbitrage à sens unique même si certaines décisions auraient pu changer le scénario, c’est un fait.