Del Castillo (Brest) s’est rappelé aux bons souvenirs de l’OL

Formé à l’OL et membre de la génération 96, Romain Del Castillo a failli jouer un vilain tour à son club formateur. Auteur d’un doublé, l’attaquant de Brest a confirmé sa bonne saison.

La cote avant le début du match ne devait pas être bien élevée. Dans la pure tradition des anciens de la maison, Romain Del Castillo allait certainement vouloir jouer un mauvais tour à l’OL dimanche soir. Cela n’a pas manqué. Le numéro 10 de Brest s’est illustré au Parc OL et a confirmé tout le bien que l’on pouvait penser de lui dans cette saison historique pour les Bretons. D’abord passeur décisif avec un coup-franc placé sur la tête de Steve Mounié, Del Castillo a ensuite trouvé la lucarne d’Anthony Lopes, toujours sur coup-franc.

Il a ensuite profité d’une offrande de Doumbia sur un contre rapide. Une passe et deux buts, la soirée ne pouvait être plus belle pour l’ancien Mioland. Seulement, ce retour à la maison devant ses proches a tourné au vinaigre avec cette défaite dans les derniers instants. "On aurait dû fermer après avoir mené de deux buts. On ressort forcément avec de la frustration même si les gens devant leur télé ou au stade ont dû vivre un beau match."

"S'ils m'ont sifflé, ça veut dire que j'ai fait un peu mal !"

Ayant rejoint le centre de formation de l’OL en 2012 après avoir joué dans des équipes de l’agglomération, Romain Del Castillo n’a jamais vraiment eu sa chance dans son club formateur (2 matchs) et a choisi l’exil pour s’imposer en Ligue 1 (Nîmes, Rennes, Brest). Il ne garde malgré tout aucune rancœur contre son club de toujours avec qui il a "passé de belles années ici. Ils m’ont formé en tant que joueur, mais aussi homme, donc je n’oublierai jamais l’OL."

Dimanche soir, les supporters lyonnais ont un peu oublié son passé rhodanien au moment de sa sortie, mais Del Castillo préférait le prendre avec le sourire. "S’ils m’ont sifflé, ça veut aussi dire que je leur ai fait un peu mal !" Pas qu’un peu, mais fort heureusement, cela n’a pas été suffisant pour voir Brest l’emporter.