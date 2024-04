Exclu contre Brest, Tagliafico manquera a minima PSG - OL

Nicolas Tagliafico lors d’OL – Brest (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Suite à une altercation avec Pierre Lees-Melou, Nicolas Tagliafico a récolté un deuxième jaune et a donc été exclu contre Brest (4-3). Le latéral loupera le choc entre le PSG et l’OL dimanche (21h).

Auteur du but de l’égalisation contre Brest pour remettre les deux équipes à 3-3, Nicolas Tagliafico a vécu une soirée constatée. Buteur de l’espoir, l’Argentin a aussi montré une certaine nervosité face aux décisions de Mathieu Vernice pendant 90 minutes. Enfin pas tout à fait 90 puisque le latéral est rentré aux vestiaires bien plus tôt que ses coéquipiers. Plutôt remonté contre l’attitude de Pierre Lees-Melou, coupable à son sens d’avoir plongé, Tagliafico s’est pris le bec avec le milieu brestois et l’arbitre n’a pas hésité longtemps à dégainer le carton jaune pour les deux protagonistes.

Un avertissement qui n’a pas été sans conséquence pour les deux joueurs, déjà avertis en cours de match et donc exclus à la 86e. Le premier jaune avait d’ailleurs été tout aussi bête pour le joueur de l’OL, auteur d’une obstruction pas forcément nécessaire. Cette "faute bête", dixit Pierre Sage, avait entraîné l’égalisation de Brest par Mounié à l’heure de jeu.

Un seul match de suspension ?

Exclu, Nicolas Tagliafico a donc suivi des vestiaires une fin de match tout aussi houleuse et tendue avec la victoire finale (4-3). En se faisant exclure dimanche soir, le champion du monde 2022 sait déjà qu’il ne sera pas de la partie contre le PSG dimanche prochain (21h) au Parc des Princes. Ce sera le deuxième match raté pour cause de suspension après le déplacement à Metz courant février. Il reste désormais à savoir si la commission de discipline aura la main un peu plus lourde ou si elle se limitera au simple match automatique qui découle d’une expulsion…