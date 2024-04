OL - Brest (4-3) : Aulas fier de son OL

Jean-Michel Aulas avec Laurent Prud’homme et John Textor lors d’OL – Valenciennes (crédit : OL Damien LG)

Pour le match de clôture de la 29e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Brestois, les deux formations ont sûrement livré le match de l’année (4-3). De quoi enflammer leurs supporters et le plus fidèle d’entre eux, l’incontournable Jean-Michel Aulas.

La joie au Parc OL. Lors de la rencontre qui opposait l’OL au Stade Brestois (4-3), les Lyonnais ont su faire trembler tout un stade. Auteurs d’un match complètement fou, les hommes de Pierre Sage ont confirmé que c’est une tout autre équipe qui performe en cette deuxième partie de saison. Dominés les 20 premières minutes du match, les joueurs lyonnais avaient réussi à prendre les commandes grâce à une belle réalisation de Corentin Tolisso à la 18e.

L'ancien président a refusé d'aller dans le vestiaire

Le millieu de terrain et ses coéquipiers ne sont malheureusement pas revenus en seconde période avec la même envie. De quoi donner l’opportunité à Romain Del Castillo d’offrir une passe décisive sur coup franc à son attaquant Steve Mounié (60ᵉ). Très en forme cette saison (8 buts et 8 passes décisives), l’ailier formé à l'OL s'est par la suite offert un doublé en l’espace de 3 minutes (64ᵉ, 67ᵉ, 3-1).

Comme à Toulouse (victoire 3-2), l’OL a su montrer une nouvelle fois qu’il peut rebondir grâce à une solide force de caractère. Alexandre Lacazette a marqué (70ᵉ) sur un centre d’un Rayan Cherki encore une fois décisif. Peu après, Nicolas Tagliafico a permis à ses coéquipiers de revenir à un score de parité (3-3, 79e) grâce à une belle frappe croisée. Après une sortie hasardeuse, genou en avant du gardien brestois à l’encontre d’Alexandre Lacazette (sorti sur civière par la suite), Ainsley Maitland-Niles a tué le match sur un penalty parfaitement transformé. Un scénario complètement fou qui a enflammé le stade (+ de 53 000 spectateurs) et a permis de rendre fier l’ancien patron de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas.

"Vous nous rendez heureux"

Le président d'honneur était présent dimanche soir à Décines et n’a pas manqué de féliciter Pierre Sage et ses joueurs à la fin du match. À proximité des vestiaires, il a pu échanger avec Anthony Lopes, auteur d'une grosse performance hier soir : "Bravo, tu as été énorme !". Ce à quoi le portier lyonnais a répondu que "le vieux est toujours là !", ce qui a déclenché un sourire à Jean-Michel Aulas. Le gardien lyonnais lui a par la suite proposé de venir dans le vestiaire, mais l'ancien président a décliné l'invitation.

Il publiera ensuite sur X (anciennement Twitter) que cet OL est une "formidable équipe soutenue, puis poussée par des supporters exceptionnels : Merci Pierre, Alexandre, Coco, Maxence et tous les autres, vous êtes au top et vous nous rendez heureux. Merci Allez l’OL." L'OL se place à présent à la 7ᵉ place du championnat de Ligue 1 et a les cartes en main pour voir l'Europe la saison prochaine avec encore cinq journées à disputer.