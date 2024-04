Grâce à sa victoire contre Brest (4-3), l’OL a saisi l’opportunité de grimper provisoirement à la 7e place. Complètement relancés, les Lyonnais ne s’interdisent pas d’aller voir plus haut.

L’occasion était belle et l’OL n’est pas passé loin de la gâcher dimanche soir à Décines. Ayant la possibilité de monter provisoirement sur la 7e place en attendant le match de l’OM, les Lyonnais ont déserté le navire pendant dix minutes et en ont profité pour encaisser trois buts après avoir pourtant ouvert le score. Grâce à un vrai mental et l’apport des remplaçants, la formation lyonnaise a réussi à inverser le cours du match et prendre les trois points contre Brest (4-3).

Même si ce n’est que provisoire pour le moment, l’OL est bien 7e de la Ligue 1 alors qu’il était dans la zone rouge lors de la 19e journée… "Il ne faut pas se mettre de pression. On revient de loin, donc il faut prendre les matchs les uns après les autres. Là, il faut savourer, on a pris les trois points, il ne faut pas se poser de question, a tempéré Saïd Benrahma après le match. J’entends parler de l’Europe, mais d’où on vient, il faut garder les pieds sur terre, mais être en même temps ambitieux, c’est super important. Mais piano - piano."

"Pas interdit d'être surpris dans le bon sens"

Pourtant, pour la première fois de la saison, l’OL est dans la première partie de tableau et a surtout fait un bond en avant. Plus que de grimper sur la 7e marche de la Ligue 1, les joueurs de Pierre Sage sont revenus à deux longueurs de la 6e place et potentiellement à trois de la 5e. Personne ne l’aurait imaginé, même quelques journées en arrière et l’ambition lyonnaise ne se limite pas à ce dernier strapontin pour l’Europe.

Si l’OL peut assurer une qualification européenne avant la finale de la Coupe de France, il ne s’en privera surtout pas. "Septième de Ligue 1 ce (dimanche) soir, ça n’a pas beaucoup de valeur même si c’est un de nos objectifs. Il faut l’être à l’issue du championnat, a rappelé le coach lyonnais. On est content et c’est bien d’être en avance par rapport aux autres même si une équipe n’a pas encore joué. Tous les points compteront. L’objectif, c’est 7e place ou mieux, donc on ne s’interdit pas d’être surpris dans le bon sens et en même temps de rester vigilant, car il y a d’autres équipes."

Viser la 7e place est donc a minima l’objectif fixé. Après cette victoire contre Brest, on dit souvent que l’appétit vient en mangeant. À Lyon, il vient en gagnant.