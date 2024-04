OL - Brest (4-3) : une soirée comme il en existe peu dans le foot

Au terme d’un scénario rocambolesque, l’OL a arraché la victoire face à Brest (4-3). Virtuellement européen après ce succès, le club lyonnais a encore vécu une soirée hors du temps à Décines.

Il n’y a plus de Coupe d’Europe au Parc OL depuis deux saisons, ce n’est pas pour autant que le Grand Stade ne vit pas au rythme de matchs qui semblent entrer dans une faille temporelle. Dimanche soir, les plus de 53 000 spectateurs présents ont vécu une soirée comme il en existe peu dans le foot avec 90 minutes (voire beaucoup) durant lesquelles la preuve que tout peut se passer dans le football existe bel et bien. Après la rencontre, il était donc difficile pour certains de redescendre sur terre, après un scénario digne d’Hollywood avec des rebondissements quasiment sans fin et la délivrance d’Ainsley Maitland-Niles. "C’était un match de folie, on est heureux vraiment. Il y a quoi de mieux qu’un tel scénario ?", s’enthousiasmait Saïd Benrahma après la rencontre.

Sage : "L'ambiance est un carburant très positif"

L’ailier a vécu les 16 minutes du temps additionnel sur le banc suite au rouge de Nicolas Tagliafico et a pu capter au mieux toutes les émotions qui ont traversé le Parc OL dans cette rencontre qui fera date et dont "se souviendra longtemps" Pierre Sage. Portés par tout un stade, "on ne vit pas ça tous les week-ends, c’est le 12e homme", les Lyonnais ont fait preuve de résilience pour ne pas s’écrouler totalement, car pendant dix minutes, on a bien cru qu’ils avaient mis les deux genoux à terre et que la marche bretonne était encore trop haute, comme il y a un plus d’un mois face à Lens.

Mais dans une communion avec 53 000 spectateurs, c’est une force collective qui a d’abord permis de revenir à 3-2, puis d’égaliser avant de plonger dans le paranormal avec cette victoire acquise à la 106e minute (4-3). Après avoir mangé son pain noir pendant six mois, le public lyonnais vit désormais des moments d’unité quasiment tous les week-ends avec cette équipe qui n’en finit plus de surprendre. "L’ambiance qui a régné est un carburant très positif. Forcément ça nous donne beaucoup d'énergie et ça nous donne envie de revenir en Championnat et en Coupe de France, a avoué Pierre Sage. On va devenir addict à ces émotions-là." Les supporters ne demandent que ça.

Un scénario qui permet de rêver encore plus grand

Près d’un an après un scénario déjà hors normes face à Montpellier avec le quadruplé d’Alexandre Lacazette pour arracher une victoire (5-4) dans des conditions presque similaires, le Parc OL a vécu un nouveau moment hors du temps. Avec deux équipes qui ont montré un beau visage de la Ligue 1 par moments, un peu moins à d’autres en raison notamment d’un arbitrage à plusieurs vitesses, le spectacle a été au rendez-vous dimanche.

On pouvait s’y attendre entre les deux formations les plus en forme de la phase retour, mais certainement pas à un script aussi renversant. Dans la folle nuit décinoise, les Lyonnais sont tombés ivres de bonheur. La communion a encore été totale et laisse présager de bien belles choses pour ce groupe. Comme l’avait dit Maxence Caqueret avant le match, cet "OL n’est pas mort". Il est bien vivant et vit sous adrénaline une fin de saison qui, à chaque journée qui passe, devient plus palpitante que la journée précédente.