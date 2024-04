Brest ne décolère pas contre l’arbitrage après sa défaite contre l’OL

Altercation entre les joueurs de l’OL et ceux de Brest, dimanche 14 avril 2024 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Estimant avoir fait les frais de décisions contraires de la part de Mathieu Vernice, Brest en avait gros après la défaite contre l’OL (4-3), dimanche soir.

Comme il y a une grosse dizaine de jours en Coupe de France, le spectacle offert par l’OL et Brest dimanche soir a été entaché par des décisions arbitrales qui vont faire parler encore quelques jours. En clôture de cette 29e journée de Ligue 1, Mathieu Vernice a été au centre des débats et de protestations avant tout brestoises après la victoire lyonnaise (4-3). En menant 3-1, les Bretons estiment avoir fait les frais de décisions plus que litigieuses de la part du plus jeune arbitre de Ligue 1 cette saison.

Il a d’abord été question de la main de Jake O’Brien non sifflée (16e) quelques secondes avant que l’OL n’ouvre le score par Corentin Tolisso. Un premier tournant dans le camp brestois. "Le 4e arbitre nous dit qu'il n'y a pas main. On l'a revu, on se demande s'ils nous prennent pour des imbéciles", a réagi furieux Eric Roy à l’issue de la rencontre. De retour dans un club qu’il connait bien, l’entraîneur français n’a pas passé la soirée imaginée et rêvée au Parc OL.

Lorenzi trouve le penalty pour Lacazette "litigieux"...

Pourtant, en voyant son équipe revenir puis prendre le large au score (3-1), Roy pensait avoir fait le plus dur, mais Brest "manque parfois de lucidité". Au rythme de la frustration et de l’énervement, l’avance bretonne a fondu comme neige au soleil avant que Pierre Lees-Melou ne se fasse exclure après une altercation avec Nicolas Tagliafico, lui aussi de retour aux vestiaires prématurément. "Le carton rouge de Pierre, je ne préfère même pas en parler. Il subit la faute et il est sanctionné, c'est extraordinaire. Des gens derrière l'arbitre peuvent réparer ce genre d'erreur, mais que font-ils ?"

Le match rentrant dans une certaine tension en fin de match, la décision de Mathieu Vernice de siffler un penalty après une sortie kamikaze de Marco Bizot sur Alexandre Lacazette a fini de faire sortir de ses gonds l’environnement brestois. Pourtant, en n’accordant qu’un jaune au gardien, l’arbitre a été plus que clément sur cette situation. "C'est l'histoire de la L1, les grosses équipes doivent être en haut... On ne peut pas m'empêcher de le penser, a déclaré Grégory Lorenzi, le directeur sportif. Le penalty est litigieux." Pas sûr que l'attaquant lyonnais soit du même avis en sortant sur civière...

Si Brest peut s’estimer lésé sur certains faits de jeu, les mauvaises décisions arbitrales ont été avant tout dans un sens comme dans l’autre. À l'image du coup-franc entraînant le deuxième but du SB29.