Sage se "souviendra longtemps" de cet OL - Brest (4-3)

Dans une fin de match complètement folle, l’OL a arraché une cinquième victoire à domicile cette saison contre Brest (4-3). Après avoir fait retomber la pression, Pierre Sage savourait ce succès encore une fois collectif.

C'était une soirée magique, avec un scénario incroyable, comment avez-vous vécu cette victoire (4-3) ?

Tous les qualificatifs peuvent être mis dans ce match. Il y a des moments où on n'a pas été bien du tout, d'autres où on a bien joué. On est passé par beaucoup, beaucoup d'émotions, en peu de temps. Cela nous montre que tout est possible avec cette équipe et nous laisse de l'espoir sur cette fin de saison. Ce match, je m'en souviendrai longtemps, les spectateurs s'en souviendront longtemps.

Que se passe-t-il à 3-1 pour Brest, alors que vous semblez K.-O. ?

Je voulais faire des changements offensifs juste avant le 3e but brestois, sur une attaque rapide. Malgré ce but, j’ai dit aux deux joueurs que ça ne changeait rien pour eux, que je voulais qu’ils apportent quelque chose et c’est ce qu’on a vu directement sur l’engagement avec Rayan Cherki qui lance Ernest Nuamah dans la profondeur. Avec cette fraîcheur, on a pu revenir collectivement à 3-2, puis 3-3, avant de l’emporter.

L’OL est désormais 7e, mais peut viser mieux, est-ce le retour d'un cador de la Ligue 1 ?

Être 7e de L1, ça n'a pas beaucoup de valeur, aujourd'hui. On est content, mais il faudra marquer un maximum de points pour atteindre notre objectif. Il va falloir faire des bons matches, mieux gérer nos rencontres. L'objectif, c'est la 7e place, ou mieux. On est sûr que l'on sera européen, comme ça, mais on ne s'interdit rien.