OL : Renard a inscrit son 150e but lors du derby

Facile vainqueur du derby dimanche soir à Saint-Étienne (1-6), l’OL a validé sa première place au classement. Wendie Renard a, elle, profité d’un penalty pour inscrire son 150e but avec les Fenottes.

Une promenade de santé. Sans une erreur de Christiane Endler, le score aurait pu se terminer sur un set blanc, mais malgré ce raté de la Chilienne, l’OL n’a pas eu à souffrir contre Saint-Etienne, dimanche soir à Geoffroy Guichard. Malgré une volonté stéphanoise de jouer, les Fenottes n’ont fait qu’une bouchée de leurs voisines régionales (6-1) et ont définitivement sécurisé leur première place au classement en vue des play-offs. Dans ce festival offensif, l’OL a pu bénéficier de trois penaltys, mais l’échec de Melchie Dumornay en seconde période a empêché d’un 100% de réussite dans l’exercice dans la Loire. En bonne capitaine, Wendie Renard avait pourtant montré la voie juste avant la 20e minute.

6e meilleure buteuse de l'histoire de l'OL

Après avoir trouvé la barre sur un corner quelques instants plus tôt, la capitaine, qui a joué une heure dans le derby, s’est illustrée en transformant son penalty. Un but du break pour l’OL et une marque de plus pour Renard dans l’histoire du club lyonnais. Cette réalisation du 0-2 a tout simplement été le 150e but de la défenseuse depuis ses débuts à l’OL en 2006, soit 472 matchs. Elle pointe d’ailleurs toujours à la 6e place de classement des meilleures buteuses du club derrière Eugénie Le Sommer (303), Ada Hegerberg (264), Lotta Schelin (225), Camille Abily (209) et Sandrine Brétigny (175).