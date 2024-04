OL : Le Sommer opérée et absente plusieurs semaines

Touchée avec l’équipe de France féminine, Eugénie Le Sommer va faire défaut à l’OL pendant plusieurs semaines. L’attaquante va subir une intervention chirurgicale au genou.

Comme souvent, la trêve internationale aura fait de la casse au sein de l’OL, notamment avec l’équipe de France féminine. Contre la Suède, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer ont été obligées de céder leur place en cours de match à cause de pépins physiques. Seulement, les blessures ont été d’une gravité différente pour les deux joueuses. Cascarino, touchée au bassin, sera évaluée "au jour le jour par le staff" mais ne sera très certainement pas de la partie contre Saint-Etienne dimanche (21h).

Pour Eugénie Le Sommer, la question ne se pose même pas puisqu’elle sera absente pendant plusieurs semaines, comme l’a confié Sonia Bompastor ce vendredi à deux jours du derby. "Concernant Eugénie, il s’agit de son genou, comme vous l’avez vu sur le match (contre la Suède, Ndlr). Elle subira une intervention chirurgicale et sera absente plusieurs semaines." Ce n’est toutefois pas les ligaments croisés, mais il faudra en attendre encore un peu plus pour connaitre la vraie gravité de cette indisponibilité.

Hegerberg de retour pour le derby ?

C’est une très mauvaise nouvelle pour les Bleues et pour l’OL qui attaque le sprint final de sa saison avec la demi-finale de la Ligue des champions et les play-off de D1 féminine. À ces deux absences, Bompastor devrait faire tourner son effectif pour le derby en raison des voyages de certaines de ses joueuses. Il est ici question de Vanessa Gilles, Ellie Carpenter, présentes à l’entrainement, et Lindsey Horan, ménagée pour la séance après son retour à Lyon jeudi.

Ces "nombreuses heures de vol" devraient donc faire quelques changements dans le onze lyonnais, mais aussi dans le groupe. Ada Hegerberg en fera-t-elle partie ? La Norvégienne n’a pas participé au quart d’heure ouvert à la presse, mais Bompastor a maintenu le flou sur son attaquante qui a "poursuivi son retour sur les terrains pendant la trêve". Les prochaines heures devraient affiner la position du staff lyonnais.