Au cours du succès mérité de la France sur la Suède (0-1), l'OL a vu ses attaquantes Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer sortir blessées.

On aura très vite la réponse concernant la gravité de ces pépins physiques. Mardi, lors du choc entre la Suède et la France, Sonia Bompastor et son staff ont certainement grincé des dents. En effet, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer ont dû sortir prématurément, et ce n'est jamais bon signe alors que la fin de saison approche.

L'ailière a cédé sa place à la 39e minute à sa coéquipière lyonnaise Vicki Becho. Elle souffre des adducteurs. "Elle a ressenti une petite douleur, donc c'était préférable de stopper, a confié Hervé Renard après la partie. Vers la 40e minute, elle a commencé à dire qu'elle n'arrivait plus à accélérer. C'était une obligation de faire le changement."

Inquiétude avant la Ligue des champions

Le secteur offensif risque d'être décimé dimanche pour le déplacement à Saint-Etienne, voire peut-être même pour la demi-finale de Ligue des champions qui suivre contre le PSG (20 et 28 avril). En plus de Cascarino, Le Sommer a quitté ses partenaires à l'heure de jeu, touchée au genou droit à la suite d'un choc avec la défenseuse suédoise Jonna Andersson. "Vous avez vu la force du duel, a constaté le sélectionneur. Les deux y vont en même temps. J'espère que ce n'est pas trop grave."

Avec les grandes échéances, surtout européennes, qui arrivent, l'OL l'espère aussi, même s'il pourrait récupérer Ada Hegerberg prochainement. Les deux joueuses vont revenir dans le Rhône et passer des tests pour connaître la gravité de ces blessures.

Renard buteuse, Becho exclue

Pour le reste des Fenottes, ce match face aux vice-championnes olympiques suédoises s'est plutôt bien déroulé. Elles ont glané un succès capital dans les éliminatoires à l'Euro 2025 grâce à un but de Wendie Renard, titulaire, dans les dernières minutes (0-1, 81e). Selma Bacha, auteure d'un sauvetage sur sa ligne, Griedge Mbock et Kadidiatou Diani, dans une ligne offensive 100% rhodanienne, étaient elles aussi dans le 11. Les trois Lyonnaises ont toutes réalisé de bonnes prestations, un point rassurant pour le staff de l'OL. A noter que Becho a été exclue à la 98e pour deux gestes d'humeur.

Les Françaises comptent six unités sur six dans leur groupe de qualification. Elles devancent la Suède et l'Angleterre de cinq longueurs et sont donc bien parties pour obtenir leur billet pour la Suisse.