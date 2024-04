Plus dans la gestion en première période, avant de faire entrer de nouvelles forces offensives, l’OL a renversé Nantes dimanche (1-3). Ces derniers temps, l’Olympique lyonnais cultive l’art du changement de système pour finir fort ses rencontres.

Depuis le mois de février est la venue de Marseille, l’OL a disputé neuf affiches en Ligue 1 et récolté 22 points. Sur ce total, 13 ont été acquis en deuxième mi-temps. C’est l’une des caractéristiques du renouveau rhodanien, à savoir arracher des succès sur la fin, dans les ultimes minutes. On a pu le voir à Montpellier (1-2), Metz (1-2), Toulouse (2-3) ou encore Nantes dimanche (1-3). Des renversements de situation qui sont bien sûr dus à l’état d’esprit retrouvé de l’effectif, mais aussi à des choix impactants de Pierre Sage sur son banc.

À la Beaujoire le week-end dernier, les quatre joueurs lancés après la pause ont tous été déterminants. Et sur les semaines précédentes, il ne fut pas rare de voir un élément enlever sa chasuble et se signaler par une passe ou un but. Alors est-ce seulement une question de mental comme l’a indiqué Alexandre Lacazette ? “Ça montre que tout le groupe est concerné parce que ce n’est pas facile d’être remplaçant surtout quand on joue une fois par semaine. Tout le monde veut aider l’équipe et c’est ce qui fait notre force en ce moment", a apprécié le capitaine après la victoire en Loire-Atlantique.

Un plan pensé en amont

L’autre constante observée est que régulièrement, la tactique change en cours de partie, avec souvent l’ajout d’un meneur de jeu. “Si le staff opte pour le 4-3-3 pour démarrer et passe ensuite au 4-2-3-1, c’est parce que c’est un plan en cours de jeu. Tu débutes avec ton ossature, puis tu changes ensuite. Actuellement, l’Olympique lyonnais remporte fréquemment ses confrontations dans les 10-15 dernières minutes, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Selon moi, il construit ses résultats avec un scénario de première période, et un autre en seconde. En fonction de ça, Pierre Sage choisit ses titulaires et ses finisseurs.”

Comme on l’a vu dimanche, ou encore contre Valenciennes lors de la demi-finale de la Coupe de France (0-3), les coéquipiers de Corentin Tolisso ont tendance à ronronner durant le premier acte, marquant peu dans ce laps de temps (un but sur les cinq dernières sorties). Alors la question se pose, ne faudrait-il pas changer et basculer le 11 directement en 4-2-3-1, un schéma qui a plutôt fonctionné sur les semaines précédentes ? On voit notamment qu’au milieu de terrain, les relayeurs, même si Maxence Caqueret accompagne les actions, ont un peu plus de mal à venir combiner avec les attaquants afin que les actions aillent au bout. “Il faut de la créativité, oui, mais si elle s’exprime lors des 20 dernières minutes et qu’elle permet de gagner, je n’ai pas de problème avec ça. Cela dépend aussi de l’animation”, a nuancé l’ancien portier, trois fois champion de France (2003-2005).

Sage adepte du 4-3-3

Le coach de 44 ans a lui son idée sur la question. “Un passage en 4-2-3-1 figerait un joueur dans cette position et réglerait le problème, mais je pense que le groupe a suffisamment d’intelligence pour comprendre l’importance d’être dans ces espaces pour fixer des adversaires et créer de l’incertitude. On a travaillé là-dessus, c’est un point important, alors on ne va pas baisser le pavillon, avait-il confié avant le voyage à Nantes. Je pense qu’on peut faire les deux. D’ailleurs, souvent, en cours de jeu, on change d’organisation, du 4-1-4-1 au 4-2-3-1, ça dépend des profils alignés.”

Une méthode loin d’être l'apanage seulement de Pierre Sage, mais le technicien jurassien semble en être friand, et pour l’heure, cela porte ses fruits. “Il y a des scénarios de match. Les entraîneurs établissent une équipe de départ, et une autre qui va le finir, a expliqué Nicolas Puydebois. De cette façon, Saïd Benrahma et Ernest Nuamah, par leurs courses, fatiguent les adversaires, et Rayan Cherki, Malick Fofana et les autres remplaçants bénéficient du travail qui a été fait. Aujourd’hui, cette stratégie est de plus en plus utilisée. Pour Nuamah, s’il est toujours titulaire malgré une efficacité moins bonne, c’est grâce à ses efforts permettant aux entrants d’être décisifs. A l’instant T, tu commences avec lui car Fofana n’a pas la capacité pour démarrer la rencontre, c’est un supersub comme on dit.”

L'OL va passer de sérieux tests

Même s’il construit son 11 pour gagner dès le départ, l’ancien directeur de l’académie s’appuie énormément sur les 16 joueurs pouvant disputer la rencontre. Cela porte ses fruits pour le moment, ce qu'a rappelé Anthony Lopes. “Ça fait quelques fois qu’on arrive à revenir au score et à faire basculer la partie en notre faveur, mais il faudrait réussir à le faire avant que l’équipe adverse ne marque." Effectivement, le gardien a mis le doigt sur un bémol, qui pourrait bien se voir d’autant plus contre les futures oppositions (Brest, Paris, Monaco et Lille). A tous les niveaux, les Lyonnais s’apprêtent à passer de sérieux tests lors des quatre journées à venir.