TKYDG : l’OL en route pour l’Europe ?

Comme tous les lundis à 19h, "Tant qu'il y aura des Gones", avec Razik Brikh, Nicolas Puydebois et leur invité Raphaël Vantard (RTL Lyon), est revenu sur l’actualité de l’OL.

De la joie, des sourires, du Rayan Cherki, du Pierre Sage et même de l’Europe. Il y a eu des choses à dire ce lundi pour le retour de "Tant qu’il y aura des Gones" après une semaine de relâche. Il est vrai qu’entre la demi-finale de Coupe de France gagnée et donc une première qualification dans la compétition depuis 2012 et le succès (1-3) à Nantes, difficile de rester de marbre sur le plateau de TKYDG. Ce lundi, Razik Brikh et son consultant Nicolas Puydebois ont reçu Raphaël Vantard, journaliste RTL Lyon et qui suit l’OL et ils ont pu décrypter cette folle semaine qui a touché le club lyonnais.

Ils ont ensuite débriefé les choix tactique de Pierre Sage avec la question de savoir si le passage en 4-2-3-1 était obligatoire contre Brest après le visage séduisant montré en deuxième période à Nantes derrière le duo Cherki - Fofana. Cela a forcément donné lieu à une vraie discussion notamment autour du rôle de l’international Espoir français mais aussi d’Ernest Nuamah. Enfin, l’équipe TKYDG du jour s’est projetée sur la fin de saison et l’objectif désormais assumé par Sage de viser la 7e place ou mieux avant la mi-mai. Ce rêve est-il vraiment réalisable ? Pour connaitre la réponse de Nicolas Puydebois et Raphaël Vantard, rendez-vous sur le replay de ce nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones".