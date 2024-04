Nantes - OL (1-3) : Fofana et Cherki ont tout changé

Lyon’s Belgian midfielder #11 Malik Fofana (L) celebrates with his teammates after scoring his team’s second goal during the French L1 football match between FC Nantes and Olympique Lyonnais (OL) at the Stade de la Beaujoire–Louis Fonteneau in Nantes, western France, on April 7, 2024. (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

S l'OL s'est imposé à Nantes dimanche (1-3), il le doit beaucoup aux entrants, et notamment à Malick Fofana et Rayan Cherki. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Le top de Nantes - OL (1-3) : les entrées de Fofana et Cherki

La rencontre entre Nantes et l’OL a peut-être basculé à l’heure, lorsque Pierre Sage a choisi de troquer son 4-1-4-1 pour un 4-2-3-1. Pas entrés au même moment, Rayan Cherki et Malick Fofana ont alors eu un impact indéniable sur la fin de la partie. Le meneur de jeu a amené sa vista et sa qualité de dribble, permettant aux Lyonnais de gagner en maîtrise et surtout, d’arrêter la possession trop stéréotypée. Il fut en plus au départ de l’action sur le second but. Quant à l’ailier, il fut tout simplement moins brouillon que le titulaire, Ernest Nuamah. Chirurgical aussi au moment de tromper Alban Lafont pour le 2-1. Soulignons aussi les prestations d’Anthony Lopes, qui a maintenu sa formation en vie, et de Saïd Benrahma, très remuant sur le front de l’attaque.

Le flop: une heure très insuffisante

Si les entrants se sont autant distingués, c'est que les titulaires, du moins certains, n'ont pas eu le rendement escompté. Entre un duo Tolisso - Matic peu adepte de la transition et globalement en difficulté lorsqu'il fallait accélérer le jeu, un Nuamah très brouillon, et un manque général de créativité, l'Olympique lyonnais a déjoué durant une heure. Le passage en 4-2-3-1, avec un meneur de jeu a apporté plus de maîtrise, et surtout empêché les Rhodaniens d'être trop stériles. Ils en avaient besoin pour l'emporter, mais dès le week-end prochain, avec le choc contre Brest (14 avril), l'adversité va s'élever d'un cran. Ils ne pourront pas subir autant les événements. Pierre Sage aura certainement des questions à se poser pour établir sa future composition, surtout tactiquement.