Liana Joseph : "Je veux faire ma place à l'OL Lyonnes"

Attaquante de l'équipe de France U19, Liana Joseph représente un des grands espoirs de l'OL Lyonnes à l'avenir.

Elle a été une des révélations de l'Euro U19. Liana Joseph (18 ans) a rayonné avec l'équipe de France lors de ce championnat d'Europe. Auteure d'un triplé lors du 2e match de la phase de groupes face à la Pologne, elle a tout de suite fait parler la poudre. L'attaquante termine la compétition avec un bilan de quatre buts marqués en autant de rencontres disputées. Sur le plan collectif, les Françaises ont échoué aux portes du titre, avec une sèche défaite 4-0 en finale contre l'Espagne.

Après une apparition avec l'équipe première de l'OL Lyonnes en 2024-2025, Liana Joseph a choisi un prêt au RC Strasbourg durant l'hiver où elle inscrit trois buts et donné une passe décisive en six matchs. Le club alsacien a fini à la 9e place de Première Ligue et a assuré ainsi son maintien dans l'élite du football féminin en France. De retour à l'OL Lyonnes suite à un prêt concluant, l'attaquante possède un contrat la liant au club jusqu'en 2027.

"Ma famille reste ma priorité"

Dans un entretien accordé à la FFF, Liana Joseph a notamment évoqué son avenir avec l'OL Lyonnes. "Sportivement, j’espère que j’aurais réussi à faire ma place dans un club ambitieux comme l’OL Lyonnes. Et à y être performante le week-end en championnat, et la semaine en Ligue des champions. C’est ce qui me permettra de prétendre à l’équipe de France A, qui constitue le Graal pour toute joueuse. Je pense aussi beaucoup à ma famille, qui reste ma priorité. Donc ma mission sera remplie quand ils auront atteint un certain confort de vie, à tel point que ma maman pourra arrêter de travailler. Elle le mérite plus que quiconque", confie-t-elle. Il faudra pour cela avoir un physique qui ne la lâche pas, elle qui a souvent quelques pépins.