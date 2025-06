Maéline Mendy avec l’équipe de France (Photo by Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

En lice pour décrocher un titre européen vendredi soir, l’équipe de France U19 féminine n’a pas existé contre l’Espagne. Les quatre joueuses de l’OL Lyonnes rentreront bredouilles à Décines.

Elles ont choisi le pire des moments pour réaliser un non-match. Sur une dynamique plus que positive depuis le début de l’Euro U19, les joueuses de Phillipe Joly avaient l’opportunité d’accrocher un Euro au palmarès de l'équipe de de France. Malheureusement, il n’y a pas eu de match entre l’Espagne et les Bleuettes. Triples tenantes du titre, les Espagnoles ont gardé leur bien, au terme d’une partition menée d’une main de maitre. Une victoire 4-0, nette et sans bavure.

Pas de doublé après l'Euro U17

En menant 2-0 dès la pause, la Rojita a tué tous les espoirs de Maéline Mendy et de ses coéquipières. Inoffensives à l’exception de Liana Joseph, auteure de deux seuls tirs cadrés français, les Bleuettes ont tenté de relever la tête à la pause. Sans succès. En attendant la reprise avec l’OL Lyonnes, Wassa Sangaré, Julie Swierot, Liana Joseph et Maéline Mendy repartent de Pologne avec de la déception de ne pas avoir fait le doublé après l’Euro U17 en 2023, mais aussi la fierté d’un joli parcours qui les emmènera à la prochaine Coupe du monde.