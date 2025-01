En quête de temps de jeu avec les professionnelles, Liana Joseph et Maeline Mendy vont d'abord aller s'aguerrir en Alsace, du côté de Strasbourg (D1).

Après Alice Marques (Valence) et Julie Swierot (Reims), deux nouvelles jeunes footballeuses quittent l'OL en prêt. Liana Joseph et Maeline Mendy, deux éléments entre les groupes de la réserve et des professionnelles, vont engranger du temps de jeu ailleurs, mais toujours en France, et en Première Ligue. Ce mercredi, le club a officialisé leur départ à Strasbourg, actuellement 10e de D1 et à la lutte pour le maintien.

Toutes les deux ont un contrat jusqu'en 2027

Âgées de 18 ans, les deux Lyonnaises devraient logiquement disputer plusieurs matchs de championnat avec les Strasbourgeoises sur la deuxième partie de saison. Sous contrat jusqu'en 2027, elles ont toutes les deux l'avenir devant elle, et vont gagner en expérience au cours de ces quelques mois loin de Décines.

Sur l'exercice 2024-2025, la milieu de terrain a joué deux matchs toutes compétitions confondues, contre une seule pour l'attaquante. Sur les prochains mois, ce total devrait grimper en flèche. Une manière aussi pour elles de se signaler auprès du staff qui continuera de les suivre de près.