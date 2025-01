OL : Garrido n'aurait "pas voulu être à la place" de Sage 

Pierre Sage, entraîneur de l’OL (Photo by FRED TANNEAU / AFP)

Ce mercredi, l'OL se déplace sur la pelouse de Bourgoin. Invité dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" lundi, Armand Garrido n'a pas manqué de saluer la vie qu'avait ramenée Pierre Sage dans cette équipe lyonnaise.

Le FC Bourgoin-Jallieu s’apprête à vivre le plus grand moment de son histoire avec un 16e de finale de Coupe de France. Les Berjalliens accueillent, ce mercredi, l’OL au stade Pierre Rajon. Une rencontre durant laquelle Bourgoin espère réaliser l’exploit face à un Olympique lyonnais très peu convaincant dans le jeu ces derniers temps. En effet, les hommes de Pierre Sage se sont inclinés le week-end dernier face au Stade Brestois (2-1) après une performance plus que décevante. Toutefois, Armand Garrido, actuel membre du pôle technique des Berjalliens et ancien formateur de l’OL, sait que cette rencontre sera difficile.

" Les joueurs ont retrouvé du plaisir"

Invité dans notre émission Tant qu’il y aura des Gones de ce lundi, Armand Garrido s’est montré très élogieux envers Pierre Sage. "Malgré ce petit creux en ce moment, il a redonné envie aux joueurs de jouer. Ils ont retrouvé du plaisir. Ils se sont remis à gagner. La remontée et la deuxième partie de saison dernière était exceptionnelle. Son coaching et sa manière de remettre les choses en place dans une équipe qui était complètement à la dérive à un moment donné, c’est très bien. Je suis quand même admiratif de ce qu’il a fait parce que je n’aurais pas voulu être à sa place (sourire)", a déclaré celui qui a eu sous ses ordres des Karim Benzema ou Hatem Ben Arfa. Le renouveau observé depuis un an, Armand Garrido espère ne pas le voir ce mercredi à Pierre Rajon.