TKYDG : émission spéciale Bourgoin - OL

Ce lundi soir, TKYDG accueille le club de Bourgoin pour une émission spéciale avant le match contre l'OL, mercredi (18h). Au programme, une heure d'émission autour de cette affiche des 16es de finale de Coupe de France.

Le retour d'Espaly samedi a bien failli causer de lourds dégâts matériels et physiques, mais tout est bien, qui finit bien. Ce lundi et malgré un accident de voiture, Djemal Kolver est bien présent dans les studios de "Tant qu'il y aura des Gones" pour parler de son club : le FC Bourgoin-Jallieu. Aux côtés du président du FCBJ, une tête bien connue du microcosme lyonnais viendra également débattre avec nos consultants sur le projet du club isérois, mais aussi la formation. Avec Armand Garrido dans TKYDG, le sujet de l'Académie et d'un possible déménagement à Décines ne pouvait pas mieux tomber.

À partir de 19h et pendant une heure, l'équipe de TKYDG se projettera sur l'affiche des 16es de finale de la Coupe de France : Bourgoin - OL. Le tirage au sort a voulu mettre les deux clubs partenaires sur le même chemin et c'est un mercredi de fête qui se prépare dans la cité berjalienne. Entre un stade Pierre Rajon plein à craquer et une fan-zone sur la Place Carnot à Bourgoin, les petits plats ont été mis dans les grands. Mais, c'est bien sur le terrain que le FCBJ tentera de faire l'exploit.

