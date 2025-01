Le 25 mai à la fan zone du Parc OL pour OL – Barça et OL – PSG / (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Mardi, la vente de billets physiques mis à disposition du grand public pour la rencontre de Coupe de France entre Bourgoin et l’OL a rencontré un fort succès. Pour les supporters qui n’ont pas pu obtenir de place, Bourgoin va mettre en place une fan zone.

Mercredi prochain, les hommes de Pierre Sage se déplacent au stade Pierre Rajon (18h) pour affronter le FC Bourgoin-Jallieu dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France. La déception a forcément dû toucher de nombreux fans de Bourgoin et de l’OL depuis mardi. En effet, cette rencontre se déroulera à guichets fermés puisque les 3 000 billets physiques mis à disposition du grand public, au magasin Décathlon de la ville iséroise, ont tous été achetés en seulement 2h30. Presque 1 000 personnes étaient présentes afin d’acquérir l’une de ces places.

Jour fête à Bourgoin

Pour pallier cet énorme succès et pour rendre heureux les déçus, le club et la Ville de Bourgoin vont mettre en place une fan zonesur la place Carnot à Bourgoin-Jallieu, comme rapporté par le Dauphiné Libéré. Une première pour un match du club de National 3 qui réalise le meilleur parcours de son histoire en Coupe de France. Mercredi prochain, on pourrait assister à un jour de fête du côté de Bourgoin.