Coupe de France : Bourgoin - OL se jouera à guichets fermés

À une semaine du coup d’envoi du 16e de finale de Coupe de France, il ne reste aucune place pour Bourgoin - OL. La vente physique ouverte mardi a été prise d’assaut et le stade Pierre Rajon affichera complet.

On pouvait s’en douter, mais le club de Bourgoin ne s’attendait peut-être pas à une si grosse effervescence. Pourtant, il n’a fallu que 2h30 pour voir le stade Pierre Rajon afficher complet pour le 16e de finale de Coupe de France. Comme avancé par nos confrères du Dauphiné Libéré, le précieux sésame pour l’affiche entre le FCBJ et l’OL, mercredi 15 janvier (18h), a attisé les convoitises au point que tous n’ont pas pu avoir de billets. Mardi, le club berjallien avait officiellement ouvert sa billetterie pour le match historique contre le voisin lyonnais. Pas de vente en ligne, mais un seul point de rendez-vous, à savoir le magasin Décathlon de la ville iséroise.

Un peu moins d’un millier de supporters ont bravé la longue file d’attente pour être certain d’obtenir l’un des 3 000 billets mis en vente pour le grand public. À raison de quatre places maximum par personne, le compte a rapidement affiché complet et le match entre Bourgoin et l’OL se jouera à guichets fermés, mercredi prochain. Une très bonne nouvelle pour le club de National 3 qui s’attendait à faire complet, mais peut-être pas 2h30 seulement après l’ouverture de la billetterie.