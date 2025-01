Depuis trois matchs, l’OL a perdu son mojo

Méconnaissable contre Montpellier, l’OL compte se reprendre à Brest. Et ainsi stopper une série de matchs durant laquelle le jeu pratiqué n’a pas été à la hauteur.

Au moment de se présenter face à la presse samedi dernier, Pierre Sage avait eu un discours avant tout négatif. Un supporter qui n’aurait pas vu le match contre Montpellier aurait pu penser que l’OL avait perdu pour son match de reprise en 2025. Pourtant, les Lyonnais ont bien pris les trois points mais d’une façon assez indigeste (1-0). Un csc à trois minutes de la fin et surtout une performance globale très loin de ressembler à celle d'une équipe qui se bat pour la Ligue des champions.

Cependant, même en étant mauvais, l’OL a réussi à assurer l’essentiel et à gagner petit, comme ce fut le cas à Toulouse. Un changement important quand la formation lyonnaise était incapable de ne pas perdre dans ce genre de circonstances il y a encore quelques mois. Néanmoins, Sage ne peut s’en satisfaire, pas plus que les joueurs, qui ont eu des mots assez durs après ce court succès. Pourquoi ? Parce que ce match contre Montpellier n’est finalement pas un cas isolé mais bien dans la continuité de la fin d’année 2024.

Un non-match à Paris, de la suffisance ensuite

On pourra toujours trouver une excuse en disant que c’est un match de reprise, contre une formation montpelliéraine, dernière de Ligue 1. Seulement, ce discours avait déjà été tenu avant la trêve avec ce match contre Feignies Aulnoye en Coupe de France. Les conditions sont certes différentes, mais le constat reste le même. Dans ces deux rendez-vous plus qu’à la portée, l’OL a fait preuve de suffisance. Comme si le simple talent allait faire la différence. Ce fut le cas en Coupe, moins en Ligue 1, mais les attitudes n’ont pas été à la hauteur de l’ambition lyonnaise. En 180 minutes, certaines prestations individuelles pourraient être mises en avant mais les cas sont tellement nombreux que cela prendrait trop de temps.

Dans l’ambition de retrouver les sommets, il faut l’humilité des sacrifices à réaliser. Alexandre Lacazette n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner, rappelant que Montpellier "reste une équipe de Ligue 1 et ça n’allait pas être un match facile". Finalement, chacun a récité sa partition dans son coin et fait voler en éclats le collectif qui s’était dessiné ces dernières semaines. De quoi rappeler le non-match contre le PSG où l’absence de coordination dans le pressing avait clairement mis en danger l’OL.

Des attitudes individuelles au détriment du collectif

Dans ces trois rendez-vous, les Lyonnais n’ont finalement jamais réussi à inverser la tendance dans le jeu. En Coupe, l’écart de niveau a certes facilité les choses, mais les réactions d’orgueil n’ont jamais vraiment sauté aux yeux. Depuis le début de la saison, la formation rhodanienne a cette fâcheuse habitude de jouer une mi-temps sur deux mais avait au moins ce déclic. Sur les trois derniers matchs, ce ne fut pas le cas malgré des gueulantes de Pierre Sage à la pause. C’est d’ailleurs un point qui chagrine notre consultant Nicolas Puydebois. "Ça fait plusieurs qu'on l'entend recadrer des choses à la pause, être assez virulent auprès de ses joueurs. Souvent, il y a eu de la réaction, mais depuis quelques matchs, c'est moins le cas. Est-ce que ce levier de motivation et de coaching fonctionne toujours ? Il va peut-être falloir se réinventer".

Bercés par la belle série entre mi-septembre et mi-décembre, les coéquipiers de Corentin Tolisso se sont-ils crus déjà arrivés ? Il se pourrait bien qu’il y ait eu un excès de confiance sur les deux dernières sorties. Ce fut sans conséquence sportive, mais cela reste "un avertissement" même sans frais. Et l’OL va devoir vite réagir. "Il est hors de question que l’on revoie nos ambitions, alors on va se remettre au travail. Sur les 10-15 derniers matchs, le fait de bien jouer était notre sécurité sociale, insiste Sage. Si on veut se mêler aux équipes du Top 4, on doit être plus performant. On ne peut pas se contenter de gagner sur un fait de jeu. On doit avoir plus de maîtrise."

L'OL doit retrouver les basiques de l’automne

Ayant fait une bonne opération au classement en étant mauvais, il peut s’estimer heureux que cette reprise soit finalement positive. Seulement, le curseur va devoir monter d’un cran, et ce, dès samedi à Brest. Les Bretons sont loin d’être aussi vaillants que la saison dernière, mais cela reste une équipe qui produit du jeu. L’OL ne peut donc se permettre des erreurs d’inattention ou de suffisance. Afin de relever la tête, Pierre Sage n’a qu’un leitmotiv : retrouver le salut par le jeu. "Face à un adversaire bien organisé, on a laissé de côté nos basiques, qui sont les intentions, la volonté de récupérer la balle quand on ne l’a pas, courir… Les transmissions étaient bien trop lentes pour les déstabiliser. Ces éléments, combinés à la qualité de l’effectif, doivent nous permettre de redévelopper du football."

C’est en lisant ce genre de propos que l’on constate que l’OL a changé de dimension et d’ambition sur cette dernière année. Cela ne peut être qu’une bonne nouvelle, mais elle entraîne aussi des responsabilités. Celle d’adopter une attitude professionnelle à chaque sortie. Dans le creux de la vague au niveau du jeu plus que du résultat comptable, l’OL sait que sa marge de manœuvre est limitée et va vite devoir se reprendre dans un mois de janvier où les matchs s’enchaînent.