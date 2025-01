Pour sa première sortie de l'année 2025, l'OL a été aux abonnés absents contre Montpellier. Face à la lanterne rouge du championnat, les Lyonnais ont attendu le temps additionnel pour s'imposer 1-0.

On les avait laissés sur une prestation loin d’être aboutie en 32e de finale de Coupe de France. Les joueurs de l’OL avaient pu avoir l’excuse des vacances qui pointaient le bout de leur nez et donc une circonstance atténuante même si à un tel niveau, ce n’est pas forcément admissible. Le repos aurait dû permettre de remettre les têtes à l’endroit et de rendre une marche en avant qui avait été stoppée par le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1 en 2024. D’ailleurs, Pierre Sage et Georges Mikautadze avaient d’ailleurs juré que ce match de coupe contre Feignies Aulnoye devait servir de leçon.

Entre les paroles et les actes, il existe un fossé et ce samedi, l’OL est resté dans la continuité de sa sortie dans le nord de la France. Ce rendez-vous contre Montpellier avait tout du match piège et cela s’est vérifié. Il a fallu attendre le temps additionnel et une situation décousue dans la surface pour voir l'OL arracher la victoire (1-0)

Aucune inspiration dans le jeu lyonnais

Pour cette première sortie de l’année 2025, les joueurs lyonnais ne sont quasiment jamais rentrés dans cette rencontre. Pierre Sage avait pourtant choisi d’aligner un 4-2-3-1 porté vers l’avant avec quelques subtilités malgré tout. Rayan Cherki et Corentin Tolisso, préservé, ont démarré sur le banc, laissant leur place dans le onze à Saïd Benrahma et Jordan Veretout. Ces deux changements ont finalement eu une vraie incidence sur le jeu rhodanien. Très peu de mouvements, très peu de course vers l’avant avec comme conséquence des phases de possession stérile. Dans la volonté de ne pas laisser Montpellier rentrer dans son match, Pierre Sage n’a clairement pas vu le visage qu’il souhaitait de son équipe.

D’ailleurs, pendant 45 minutes, les plus grosses occasions ont avant tout été pour la lanterne rouge de la Ligue 1, plus que pour l’OL. Sans une barre de Jordan Ferri et un arrêt réflexe de Perri dans la foulée sur Maksimovic, le MHSC aurait d’ailleurs pu ouvrir le score dès la 4e minute… Sans véritable inspiration, les Lyonnais ont manqué de justesse, faisant presque sortir Alexandre Lacazette de ses gonds. Le capitaine n’a d’ailleurs pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais son jeu dos au but et son décalage ont été à l’origine de la seule grosse occasion des Lyonnais dans les 45 premières minutes. Malheureusement, l’enroulé de Nuamah a fui le cadre (40e).

Montpellier a raté le coche

Dos au mur à la pause, on aurait pu se dire que le discours dans le vestiaire allait servir d’électrochoc comme en Coupe de France. Il y a bien eu ce coup de billard sur un centre en retrait de Veretout (51e) mais l’OL a encore failli se faire refroidir sans une intervention de la VAR. Après la barre, ce fut l’assistance vidéo qui a empêché Ferri de marquer dans son ancien jardin. Il faut dire que sa prise sur Fofana n’avait rien d’un geste de foot (53e). Sentant que son équipe n’avait pas forcément changé de visage, Pierre Sage a fait le choix d’un triple changement avec les entrées notamment de Cherki et Tolisso et un passage en 4-3-3.

Le rendu n’a pas été plus fameux et Montpellier ne s’est pas privé pour procéder en contre. Il a fallu un incroyable manqué de Fayad (73e) pour maintenir l’OL en vie. De quoi déclencher la colère de Lucas Perri, presque abandonné par sa défense sur le coup. Sans être transcendant, le Brésilien a finalement été le Lyonnais le plus en vue, claquant bien un coup-franc de Khazri à la 82e. C'est finalement à l'usure que l'OL a réussi à attraper la belle occasion de recoller au podium. Le travail de Lacazette dans la surface et un coup en trois bandes avec le csc de Fayad, auteur d'une entrée malheureuse, permettent aux Lyonnais de revenir à deux point de la troisième place.