OL - Montpellier : Benrahma et Veretout plutôt que Cherki et Tolisso

Pour le premier rendez-vous de l’année 2025, l’OL reçoit Montpellier ce samedi (21h). Pierre Sage a choisi de s’appuyer sur un 4-2-3-1, mais sans Rayan Cherki et Corentin Tolisso. Doublement décisif en Coupe de France, Saïd Benrahma évoluera comme meneur.

La coupure a été de courte durée, mais suffisante pour recharger les batteries en famille. Deux semaines après la qualification en Coupe de France, l’OL retrouve déjà les terrains, en Ligue 1 cette fois-ci. L’année 2025 débute par la réception de Montpellier à Décines et les Lyonnais ont à cœur de parfaitement réussir cette entame afin de lancer janvier de la meilleure des façons. Face à des Montpelliérains, bons derniers du championnat, la mission ne s’annonce pas insurmontable, loin de là. Mais il faut toujours se méfier d’un match de reprise, surtout dans le froid et la pluie qui touchent l’agglomération lyonnaise ces dernières heures. Pour ce premier rendez-vous de l’année, Pierre Sage a choisi de s’appuyer sur une formation portée vers l’avant avec quatre éléments à vocation offensive et un 4-2-3-1.

Caleta-Car plutôt que Niakhaté

Rien de surprenant sur le papier, mais bien plus dans le choix des hommes. Au coup d’envoi à 21h, Rayan Cherki débutera sur le banc et non en position de meneur comme attendu. Sage a choisi de "récompenser" Saïd Benrahma, auteur d’un but et d’une passe contre Feignies Aulnoye. Un choix fort de la part de l’entraîneur lyonnais qui a également choisi de préserver Corentin Tolisso dans l’entrejeu. Le milieu avait été touché en Coupe de France et a suivi un programme aménagé durant cette semaine de reprise. Cette précaution propulse Jordan Veretout dans le onze aux côtés de Nemanja Matic. Autre choix de Pierre Sage, celui de laisser Moussa Niakhaté sur le banc et de relancer Duje Caleta-Car, suspendu en Coupe de France et pas forcément à son avantage en fin d’année 2024.

La composition de l’OL contre Montpellier : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Abner - Veretout, Matic - Nuamah, Benrahma, Fofana - Lacazette (cap.)