Même contre une National 2, Caqueret (OL) n'y arrive plus

Relancé contre Feignies Aulnoye, Maxence Caqueret est passé complètement à côté de sa mi-temps. Le milieu a été remplacé dès la pause, preuve de son statut qui a vacillé à l’OL en l’espace de deux mois. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : Caqueret n’y arrive plus…

Certains diront qu’il est facile de taper sur un joueur qui n’a pas de rythme. Seulement, Pierre Sage avait clairement envoyé des messages jeudi en conférence de presse. N’étant pas dans l’obligation de faire du turnover, il avait malgré tout offrir une possibilité à certains de se montrer. Et pourquoi pas être récompensé contre Montpellier à la reprise en 2025 si l’attitude convenait. Sans prendre trop de risque, on peut avancer que Caqueret ne retrouvera pas une place de titulaire en Ligue 1 le 4 janvier prochain. Il avait dû se contenter de miettes depuis deux mois, étant dépassé dans la hiérarchie de l’entrejeu de l’OL par Tanner Tessmann.

Ce samedi, la partie de Caqueret s’est limitée à 45 minutes. Et encore, c’est à se demander si le milieu lyonnais est entré à un moment dans son match… On dit souvent que la première passe pour un milieu conditionne son match, ça a été plus que jamais vrai pour l’ancien Espoir. En l’espace de dix minutes, il a perdu la majorité de ses ballons. La tête sous l’eau et pas seulement à Valenciennes, Maxence Caqueret a fini la première mi-temps avec 15 ballons perdus (27%). Avec le jaune à la 39e, Pierre Sage en avait assez vu et a en profité pour réorganiser son équipe à la pause avec l’entrée de Cherki et un passage en 4-2-3-1.

Le top : Benrahma, brouillon, mais doublement décisif

C’est tout le paradoxe avec le match de Saïd Benrahma. Sur la performance pure du joueur, difficile de le mettre comme le meilleur joueur de l’OL ce samedi soir à Valenciennes. À l’image de ses 33% de ballons perdus en première mi-temps, l’Algérien a été à l’envers pendant 45 minutes. Pourtant, son magnifique ballon enroulé à la 44e minute a eu une importance capitale. Celle de mettre les Lyonnais devant et de couler un peu l’Entente Feignies Aulnoye. Un peu mieux en deuxième avec l’entrée de Rayan Cherki, Benrahma a fini de rendre une fiche statistique replie avec une passe décisive pour Georges Mikautadze. Dans une soirée compliquée à plus d’un titre, que ce soit collectivement ou individuellement, difficile de faire mieux pour Saïd Benrahma dans cette victoire (1-2).