Mikautadze (OL) : "On a fait une très mauvaise première mi-temps"

Georges Mikautadze et Saïd Benrahma lors d’OL – Auxerre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

De nouveau buteur avec l’OL, Georges Mikautadze a regardé du banc pendant plus d’une heure le match contre l’Entente Feignies Aulnoye. S’il félicite le club nordiste, l’attaquant a eu des mots forts pour décrire le premier acte lyonnais.

Il ne fallait pas attendre grand-chose de cette dernière sortie de l’année et l’OL n’a rien fait pour aller à l’encontre des suiveurs. Ce samedi soir, la formation lyonnaise n’a rien montré, mais a assuré l’essentiel avec la qualification en 16es de finale de Coupe de France. Au moment de partir en vacances, tout le monde s’en contentera et ne regardera pas le contenu de cette courte victoire (1-2).

S’il y a eu du mieux pendant vingt minutes en deuxième mi-temps, l’OL était déjà en vacances et a clairement manqué de rythme. Feignies Aulnoye n’a pas démérité, c’est un fait, mais les hommes de Pierre Sage ont tout fait pour leur donner de l’espoir. "Qualification difficile oui, a confessé Georges Mikautadze au micro de beIN Sports. On a fait une très mauvaise première période. On a mis ce deuxième but pour être à l’abri, mais ils ont quand même réussi à revenir. C’était une belle équipe, il faut leur rendre hommage donc félicitation pour leur parcours."

Une fin d'année canon pour le Géorgien

Entré en cours de match, Mikautadze n’a pas tout réussi, mais a été dans la lignée de ses différentes sorties. Volontaire dans un premier temps, puis décisif dans un second en faisant le break à trois minutes de la fin. Un but libérateur surtout à la vue de la fin du match et de cette réduction du score nordiste. Décisif pour la 10e fois sur ses 15 dernières sorties toutes compétitions confondues, le Géorgien a été à son aise en cette fin d’année 2024. "Avec Saïd (Benrahma), on se comprend bien. Il me la glisse bien et je m’en vais fixer le gardien. C’est toujours bon de marquer." Ne reste plus qu’à espérer que la courte trêve hivernale ne vienne pas enrayer cette bonne dynamique.