Feignies Aulnoye - OL : enfin l’heure pour Caqueret et les autres ?

Ce samedi (18h), l’OL fait son entrée en lice en Coupe de France contre l’Entente Feignies Aulnoye. Ce rendez-vous pourrait bien servir à relancer certains joueurs même si Pierre Sage n’en fait pas un devoir.

Du sérieux est attendu. Ce samedi à Valenciennes, Pierre Sage attend de ses joueurs une vraie attitude de professionnels pour se sortir du piège que représente l’Entente Feignies Aulnoye. Contre une formation de National 2 et à la veille de partir en vacances pour une dizaine de jours, la décompression pourrait forcément faire son apparition dans le groupe de l’OL. L’entraîneur s’est attelé durant toute la semaine à faire passer son message sur l’importance d’un bon parcours dans cette Coupe de France. À l’heure où le club rhodanien possède un effectif riche, chaque match supplémentaire ajouté au calendrier est une possibilité supplémentaire de pouvoir jouer.

"Une occasion de relancer des joueurs, mais pas un devoir"

Ce samedi, Pierre Sage va-t-il faire tourner dans les grandes largeurs ? En conférence de presse, il a assuré que ce match ne serait pas une vitrine pour les joueurs sur le départ. Toutefois, cela pourrait bien être l’occasion de relancer certains faisant partie du projet pour les mois à venir. On pense notamment à Abner ou encore Tanner Tessmann. Ce devrait aussi être le cas pour Maxence Caqueret même si la situation du milieu est bien plus complexe. "C'est une occasion de relancer des joueurs, oui, mais il n'y a pas un devoir de le faire, il y a seulement une opportunité, a expliqué Sage. Maintenant, concernant Maxence, si l'attitude est bonne et que ça peut aider le joueur à redevenir celui qu'il était sur le deuxième semestre de la saison dernière… Peut-être qu'effectivement, on va le traiter comme ça."

À la lecture des propos du technicien, on peut largement comprendre que Caqueret sera titulaire contre Feignies Aulnoye, après s’être contenté de miettes depuis deux mois.

Une carotte en vue de Montpellier ?

Avec un avenir incertain à l’OL, bien que son absence de minutes de jeu ne plaide pas pour un départ cet hiver, Maxence Caqueret ainsi que d’autres remplaçants habituels ont l’occasion d’envoyer un message à Pierre Sage. "Comment je motiverai les joueurs ? En leur promettant que je me souviendrais de ce qui s’est passé contre Feignies-Aulnoye, pour la réception de Montpellier en Ligue 1 le 4 janvier prochain. On a juste le devoir de passer." Une carotte que certains ne devraient pas manquer, car depuis le début de la saison, le large turnover sur un match n’a pas vraiment porté ses fruits. Que ce soit à Toulouse ou à Hoffenheim.

La composition probable de l’OL : Descamps - Mata, Omari, Niakhaté, Abner - Tessmann, Caqueret - Benrahma, Cherki, Fofana - Lacazette