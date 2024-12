Feignies Aulnoye - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki avant OL – Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le 32e de finale de Coupe de France qui verra l'OL se déplacer à Valenciennes ce samedi.

Avant-match

Un dernier pour la route. Après le dernier match de Ligue 1 dimanche dernier, l’OL va définitivement tourner la page de 2024 ce samedi à Valenciennes. Dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, la formation lyonnaise se déplace dans le nord pour affronter l’Entente Feignies Aulnoye. Le tirage au sort a voulu qu’une équipe de National 2 lance la campagne de l’OL, huit mois après la finale perdue contre le PSG à Lille. Ce rendez-vous juste avant les vacances et fêtes de fin d’année a tout d’un piège, mais Pierre Sage a insisté sur la volonté de bien figurer dans cette compétition qui avait été une bouée de sauvetage la saison dernière. Les choses ont bien changé puisque l’OL s’est maintenu, a accroché une place en Coupe d’Europe et y figure bien depuis son lancement en septembre.

Avec la Ligue Europa et la Ligue 1, on pourrait donc s’attendre à voir les Lyonnais lâcher, peut-être inconsciemment, cette Coupe de France. Dans les propos, il n’en est rien. Si l’on peut s’attendre à un peu de turnover de la part du coach lyonnais, il a assuré qu’il ne fera pas tourner pour dire de faire tourner malgré le mercato qui pointe le bout de son nez. "Je veux m’appuyer sur des joueurs qui seront dans le projet durant la deuxième partie de saison", a-t-il juré jeudi en conférence de presse.

Pour ce match contre Feignies Aulnoye, Sage n’a pas appelé Orban et Zaha pour qui le message est désormais plus que clair. Nicolas Tagliafico et Ernest Nuamah sont restés à la maison tandis que Georges Mikautadze a, semble-t-il, bien récupéré de sa maladie attrapée durant la semaine. Le club nordiste est prévenu, ce ne seront pas les vacances avant l’heure à l’OL.

À quelle heure se joue Feignies Aulnoye - OL ?

Délocalisé à Valenciennes pour accueillir plus de supporters, ce match des 32es de finale de Coupe de France sera le fil conducteur des affiches de ce samedi 18h. Gaël Angoula donnera le coup d'envoi de ce match suivi par de nombreux supporters lyonnais devant leur télé.

Sur quelle chaîne voir Feignies Aulnoye - OL ?

Ils seront bien quelques-uns à prendre place au Stade du Hainaut ce samedi, mais un arrêté préfectoral a interdit toute présence lyonnaise dans le nord de la France. Ils seront donc nombreux branchés sur beIN Sports pour suivre ce match. Ceux qui souhaitent voir le multiplex de 18h avec Feignies Aulnoye - OL comme match conducteur, il faudra se mettre sur beIN Sports 1. Pour voir en intégralité les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, ce sera plutôt sur beIN Sports 2.