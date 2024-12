Coupe de France : Angoula au sifflet de Feignies-Aulnoye - OL

Manuel Ugarte (PSG) et l’arbitre Gaël Angoula (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce samedi (18h), l’OL fait son entrée en Coupe de France contre l’Entente Feignies Aulnoye. Ce 32e de finale sera arbitré par Gaël Angoula.

Cela risque de créer quelques contestations sur les réseaux sociaux. À la simple lecture du nom de l’arbitre du 32e de finale de Coupe de France, les supporters de l’OL risquent d’avoir quelques ressentiments qui remontent à la surface. Samedi en début de soirée (18h), Gaël Angoula sera en effet au sifflet du match de coupe entre l’Entente Feignies Aulnoye et l’OL du côté de Valenciennes. La nomination de l’ancien joueur n’est clairement pas un bon souvenir pour le club lyonnais qui a encore en tête la déplacement au Havre en janvier dernier. Un match qui s’était soldé par une défaite, mais surtout quelques décisions contestables de Gaël Angoula. Cela avait d’ailleurs provoqué la colère des dirigeants lyonnais, dont Laurent Prud’homme.

Pas de VAR pour ce 32e de finale

De l’eau a coulé sous les ponts depuis presque un an désormais et Angoula a depuis recroisé le chemin de l’OL. En septembre dernier, la formation rhodanienne était allée s’imposer à Toulouse (1-2) malgré quelques situations encore litigieuses. Quoi qu’il en soit, samedi, Gaël Angoula donnera le coup d’envoi de ce match contre Feignies Aulnoye, assisté par Julien Haulbert et Yassine Nacirdine. Gaëtan Deneuve aura le rôle de quatrième arbitre alors que la VAR est absente pour ce tour.