L'OL féminin veut "ramener la Ligue des champions à la maison"

Damaris Egurrola à l’entraînement de l’OL face à Wendie Renard et Selma Bacha (Photo by Thomas COEX / AFP)

À mi-parcours de la saison, l’OL féminin est intouchable, que ce soit en Ligue des champions ou en championnat. Si le printemps servira de juge de paix, Selma Bacha a de grandes ambitions.

Encore un dernier coup de collier avant de partir en vacances. Ce mardi soir (21h), l’OL féminin reçoit Wolfsburg à Décines pour le dernier match de poule en Ligue des champions. Les Lyonnaises, assurées de finir premières, souhaitent terminer l’année en beauté face à des Allemandes qui seront également présentes au tour suivant. Forcément, l’enjeu sur le papier sera difficile à trouver au Parc OL. Selma Bacha assure pourtant que "l’objectif est de finir l’année sur une note positive pour partir en vacances l’esprit léger. Tout le groupe a cet état d’esprit." Avec cinq victoires en cinq matchs, les Fenottes veulent réaliser un sans-faute, même s’il devrait y avoir pas mal de rotation pour cette dernière de l’année 2024.

Bacha : "Être le meilleur club du monde"

Néanmoins, avec le simple nul contre le Paris FC dans cette première partie de saison, l’OL veut continuer sur cette lancée. Seize victoires en dix-sept matchs joués, cela aurait forcément de la gueule en cas de succès contre Wolfsburg, si l’on puit se permettre. Mais les joueuses et les supporters savent très bien que le printemps est avant tout la période la plus attendue. C’est à ce moment que l’on pourra réellement juger cet OL version Joe Montemurro. Ce qui n’empêche pas Bacha d’avoir déjà de grosses ambitions. "Il faut ramener la coupe à la maison. Nous allons tout faire pour la récupérer, avec travail et humilité. Nous sommes des compétitrices. Collectivement, l’objectif est clair : gagner et être le meilleur club du monde." Un statut qui s’est malheureusement déporté vers l’Espagne depuis deux saisons.