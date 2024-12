Coupe de France : les supporters de l’OL interdits à Valenciennes

Dans le cadre du 32e de finale de Coupe de France face à l’Entente Feignies Aulnoyes, la préfecture du Nord a pris un arrêté interdisant la présence et la circulation des supporters de l’OL à Valenciennes.

Après la désillusion au Parc des Princes, l’OL doit désormais préparer son entrée en lice en Coupe de France. Cette dernière se fera samedi à Valenciennes contre le club de National 2, l’Entente Feignies Aulnoyes. Ce 32e de finale se jouera en effet du côté du Stade du Hainaut, le VAFC ayant accepté de prêter son enceinte à leurs voisins, et ce, de façon gratuite. Au coup d’envoi samedi à 18h, près de 10 000 spectateurs sont attendus, bien que tous les billets n’aient pas encore tous trouvé preneur. Néanmoins, une chose est sûre, il n’y aura pas de parcage visiteurs et donc de supporters lyonnais à Valenciennes.

Certains seront quand même au Hainaut

Certains, résidant dans le nord de la France, prendront malgré tout place dans les tribunes ouvertes, mais la présence lyonnaise n’est légalement pas acceptée. Ce lundi, l’OL a d’ailleurs recommandé "à ses supporters de ne pas organiser de déplacement et de ne pas se présenter aux abords du stade ce samedi 21 décembre." Un arrêté pris par la préfecture du Nord interdit le stationnement et la circulation aux abords du stade du Hainaut, sur la commune de Marly et dans le centre-ville de Valenciennes, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique lyonnais, entre 14h et 23h, ce samedi 21 décembre.