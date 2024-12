En marge du dernier match de Ligue des champions, l’OL féminin organise une collecte solidaire. Les supporters lyonnais sont encouragés à déposer des produits d’hygiène en faveur du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris.

Mardi soir, c’est un match qui comptera pour du beurre. L’OL voudra certainement terminer cette phase de groupe de Ligue des champions de la meilleure des façons et partir en vacances sur une victoire. Mais en étant assurées d’être qualifiées et de finir premières, les Fenottes n’ont aucune pression, pas plus que Wolfsburg, qualifié également. L’affluence devrait logiquement s’en ressentir face à ce manque d’enjeux et pourtant, cette rencontre de la 6e journée de Ligue des champions est l’occasion de faire un beau geste en cette période des festivités de fin d’année.

Produits d'hygiène et vêtements sont les bienvenus

En marge de ce rendez-vous européen, l’OL féminin donne rendez-vous mardi à partir de 20h à ses supporters devant le podium de la porte V du Parc OL pour une collecte solidaire. Au profit du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris, les Lyonnais sont invités à déposer des produits d’hygiène qui seront d’une très grande utilité (shampoing, dentifrice, brosse à dents, déodorant, serviettes hygiéniques, tampons, savons) mais aussi des habits en excellent état.