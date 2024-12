L’OL Futsal retrouve la victoire avec la Coupe Nationale

Après avoir mis fin à sa spirale négative le week-end dernier, l’OL Futsal a regoûté aux joies de la victoire samedi en Coupe Nationale. La formation lyonnaise a pris le meilleur sur le Futsal Vaulx-en-Velin (2-6).

Après des dernières semaines compliquées, l’OL Futsal passera les fêtes avec la tête un peu plus légère. Dans le dur en championnat avec cinq défaites de suite, la formation lyonnaise avait réussi à stopper l’hémorragie le week-end dernier. À domicile, les joueurs de David Touré avaient tenu en échec le FC Saint-Henri (3-3) et pris leur premier point depuis le 19 octobre dernier. Une sacrée disette pour cette équipe qui apprend les rudiments du haut niveau et de la D2 mais ce point a peut-être libéré les Lyonnais. Après avoir mis fin à la série de défaites, l’OL Futsal a retrouvé le goût de la victoire samedi du côté de Vaulx-en-Velin.

Place à la trêve avant un retour le 11 janvier

Pour son entrée en lice dans la Coupe Nationale, le club lyonnais n’a pas failli à sa mission de passer ce 5e tour. Opposés au Futsal Vaulx-en-Velin, les coéquipiers de Jules Casamayou ont fait le travail avec un succès 6-2. Menant 2-1 à la pause grâce à un doublé de Fares Lekohal, l’OL a géré cet avantage en prenant le large au retour des vestiaires grâce à Ibrahima Niakhaté et Jules Casamayou. Yanis Brourate et Maxime Rey ont fini de mener leur formation vers la victoire dans les dernières minutes du match. Place maintenant à un peu de repos avant de retrouver le championnat le 11 janvier prochain à Ajaccio.