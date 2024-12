L'OL Futsal met fin à sa série noire, mais ne gagne toujours pas

Avec le match nul arraché contre Saint-Henri FC, l'OL Futsal stoppe sa série de défaites. Il perd néanmoins une place au classement.

Enfin ! C'est ce qu'ont dû se dire les joueurs de l'OL Futsal samedi en début de soirée, après la rencontre face au FC Saint-Henri. Après cinq revers consécutifs, dont plusieurs rageants dans le scénario, à l'image du dernier le week-end passé face à Cœur Sambre Futsal (1-2), ils ont mis un terme à ce cycle noir. Ce n'est pas encore une victoire, mais les hommes de David Touré ont arrêté la spirale négative, ce qui était primordial.

Ce fut difficile, avec notamment l'ouverture du score de la formation marseillaise après quatre minutes, mais les Lyonnais se sont accrochés, au point de passer devant en fin de partie grâce à Sofiane Alla (12e) et Nadhir Bacar (33e). Mais leur adversaire a réagi, marquant deux fois coup sur coup, aux 35e et 37e minutes (2-3). On voyait alors ressortir les vieux démons des dernières semaines.

Place à la Coupe de France

Pour une fois, le sort s'est inversé, et ce sont les Rhodaniens, grâce à Mathis Gazengel, qui ont fait l'effort pour égaliser et s'offrir le partage des points (3-3, 39e minute). Les partenaires de Jules Casamayou se rassurent un peu, contrariant le 5e du championnat. Ils sont eux 8es, sur 10. Plaisance Pibrac les a doublés à la faveur de son succès capital contre le Stade Beaucairois, la lanterne rouge.

L'OL compte cinq unités après huit journées, et devra cravacher pour se maintenir, c'est-à-dire terminer à l'une des sept premières places de la poule. Avant la coupure hivernale, place à la Coupe de France. Samedi 14 décembre, l'Olympique lyonnais ira défier Futsal de Vaulx, pensionnaire de Régional 1, soit une division en dessous.