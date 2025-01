L'OL Futsal s'enfonce et passe lanterne rouge en D2

En s'inclinant 4-5 sur son parquet face à Strasbourg, l'OL Futsal récupère la dernière place du classement à son adversaire. Peu encourageant alors que la phase retour vient de débuter.

La Coupe de France n'est clairement pas un objectif pour l'OL Futsal. Néanmoins, voir cette formation perdre 3 à 1 face à Saint-Priest, qui évolue une division en dessous, était un mauvais présage. Et cela s'est confirmé dans une affiche ô combien capitale pour la suite. Samedi, les hommes de David Touré recevaient la lanterne rouge, Strasbourg, pour une confrontation entre les deux moins bonne formation avant la 10e journée.

Ce duel a tourné en faveur des Alsaciens, qui ont pris les devants très rapidement. Ils menaient 2 à 0 après 13 minutes de jeu. Comme ils savent le faire, les Rhodaniens ont réagi et sont revenus à hauteur six minutes plus tard grâce au doublé de Daniel Nerin Pena (2-2, 19e).

Un début de 2e période fatal

Mais au retour des vestiaires après la pause, l'Olympique lyonnais a encore craqué, encaissant deux réalisations aux 23e et 27e minutes. Mené 4-2, il n'a rien lâché, réduisant l'écart par Farès Lekohal dans la foulée (3-4, 29e). En fin de partie, alors qu'ils pouvaient encore espérer récolter un point, les coéquipiers de Jules Casamayou ont cédé une cinquième fois, celle de trop (3-5, 38e). Bien que marquant un quatrième but (4-5, 39e), l'OL n'a pas su refaire son retard, et il pourrait bien le regretter.

Car c'était sans doute un match à ne pas perdre. Le maintien ne s'est pas envolé, mais avec seulement cinq unités compteur, et deux longueurs de retard sur le premier non relégable (Strasbourg), la situation se complexifie. Désormais dernière de la poule B, l'équipe lyonnaise devra bien mieux négocier ces rendez-vous cruciaux si elle veut espérer vivre la saison 2025-2026 au deuxième échelon français. Lors de la prochaine rencontre, le 15 février, elle défiera Diamant Futsal, un gros poisson du championnat (deuxième actuellement). Un déplacement qui s'annonce très difficile à Évry (Essonne).